Forza Italia: "I nostri PS in Lunigiana sono aperti?"

sabato, 28 marzo 2020, 19:01

Una zona, la Lunigiana, molto colpita dal Covid-19: i numeri parlano chiaro ed ogni giorno si è costretti ad aggiornare un tristissimo bilancio che consacra la Lunigiana, tra le aree territoriali più colpite.

"Si muore anche di altro, in questi momenti drammatici - ha dichiarato il coordinamento Lunigiana di Forza Italia - E' normale, purtroppo, che accada, è meno normale, invece, che nell'accadere si apprenda di procedure assurde che regolerebbero in queste settimane gli accessi ai pronto soccorso degli Ospedali della Lunigiana, tanto rendere possibile che alcuni di questi decessi (a casa o in ambulanza) possano essere considerati indirettamente causati dallo stesso coronavirus.

Forza Italia spiega che ci sono stati ben due casi di arresti cardiaci in cui le dinamiche di soccorso non sono andate a buon fine, probabilmente, anche a causa delle direttive date dalla centrale operativa, ovvero quello di dirottare i due pazienti al NOA e non verso l'ospedale più vicino.

Ciò spinge Forza Italia a porsi alcuni interrogativi: "Il Pronto Soccorso di Pontremoli è aperto o no? E se è aperto - come dovrebbe e come ci hanno raccontato in queste settimane - perché non si è occupato di pazienti urgenti no-covid come quelli, per di più presi in carico dal 118?"

Nel caso in cui ci fossero stati dubbi sullo stato di salute dei due pazienti, il pronto soccorso avrebbe dovuto avere la possibilità di soccorrerli comunque, poiché il pronto soccorso dovrebbe possedere un'area attrezzata per le verifiche.

"Se il PS è 'chiuso' perché invece accoglie regolarmente – come è giusto che sia - pazienti che privatamente si presentano senza l'ausilio del 118? - si chiede Forza Italia - Quali disposizioni ufficiali regolano dunque l'accesso del 118 ai PS della Lunigiana? Se il problema fosse la classificazione no-covid degli Ospedali della Lunigiana, come mai dal NOA sono stati inviati nei giorni scorsi pazienti non definitivamente "tamponati" come tali ed infatti rivelatisi poi contagiati?"

Gli interrogativi sono molti, per questo motivo Forza Italia chiede risposte urgenti per far luce sulla situazione.