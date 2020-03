Forza Italia: "No all'abolizione della tassa di soggiorno"

venerdì, 6 marzo 2020, 20:23

E' stata proposta da PD e Federalberghi l'abolizione della tassa di soggiorno per il 2020, ma per Forza Italia della sezione di Massa, non sarebbe una decisione appropriata. Un provvedimento, secondo il partito, che non andrebbe incontro alle esigenze degli esercenti, che stanno registrando un calo del lavoro in seguito all'emergenza da Covid-19.

"Abbiamo letto che qualcuno sollecita il Governo ad abolire la "Tassa di soggiorno 2020" per aiutare il turismo - dichiara Forza Italia - Il coordinamento comunale di Forza Italia a Massa, invece, chiede che la "Tassa di soggiorno 2020" nel nostro comune non venga abolita, ma che l'incasso rimanga nella disponibilità' di chi la riscuote"

Forza Italia, da sempre vicina al mondo dell'impresa, propone di consentire al pagamento di almeno l' 80% della tassa di soggiorno, rimanendo nella disponibilità di chi la riscuote, essendo le strutture alberghiere e il settore del turismo in generale, maggiormente colpite dall'epidemia da Coronavirus.

Forza Italia, chiede, inoltre, che il versamento del 50% dell'Imu per gli albergatori predisposto per il 30 giugno, venga spostato al 31 agosto, per dare modo agli esercenti di incassare i soldi necessari per pagare l'imposta.

"Oggi, gli imprenditori italiani sanno che al 16 marzo – conclude Domenico Piedimonte, coordinatore di Forza Italia – dovranno pagare contributi e deleghe varie ma, cosa incredibile, fino all'11 marzo questo governo inconcludente non farà sapere loro se e quali agevolazioni avranno per quella scadenza.Ecco che, quindi, almeno sul piano locale, potremmo agire con prontezza e velocità andando incontro a tutte quelle imprese del nostro territorio che oggi, (con incassi calati del 90%) oltre a non sapere come fare per pagare stipendi, utenze, fornitori interessi e mutui bancari temono le conseguenze (aggravi di costi, azioni di recupero ecc) degli eventuali ritardi dei pagamenti".