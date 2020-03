Forza Italia: "PD e Bugliani favorevoli alla città spazzatura"

mercoledì, 4 marzo 2020, 19:12

Stefano Benedetti e Giovanbattista Ronchieri del gruppo consiliare di Forza Italia, non reputano convincenti gli interventi fatti dal Partito Democratico, in merito alla questione legata ai rifiuti del comune di Roma che dovranno confluire al Cermec di Massa. Secondo i consilieri infatti, le dichiarazioni avrebbero generato confusione nella cittadinanza ed è perciò doveroso un chiarimento.

È palese, a parere di Ronchieri e Benedetti, che la posizione del PD e del consiliere Giacomo Bugliani, sia favorevole all'aumento del trattamento dei rifiuti al Cermec e quindi alla a importare in loco rifiuti a tonnellate provenienti da altre regioni, utilizzando come scusante il dover mantenere un badget in equilibrio.

"Nel precisare che i rifiuti vengono trattati e non smaltiti a Massa – dichiarano i consilieri - si sono dimenticati di dire che quella zona con Alteta e Partaccia, ma spesso anche aree ben più distanti, vengono invase da cattivi odori, molte volte anche insopportabili, che mal si addicono ad una zona a vocazione turistica come la nostra".

La vigente normativa, spiegano i consilieri, stabilisce che non si possono trattare e smaltire rifiuti provenienti da altre regioni, se non per via straordinaria con accordi specifici, per questo motivo si chiedono perchè il comune di Massa, socio del Cermec, non sia stato informato dell'accordo tra regioni.

Secondo ilgruppo consiliare di Forza Italia, sarebbe utile e prioritario fare delle valutazioni e quindi decidere se sia il caso di fermare l'iniziativa dalle forze politiche del Centro Sinistra, in particolare dal PD e dal Consigliere Giacomo Bugliani.