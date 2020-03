Gaia, bollette in arrivo per Mulazzo e Fosdinovo

mercoledì, 4 marzo 2020, 16:05

GAIA S.p.A. Gestore del Servizio Idrico nella Toscana Nord, comunica che sono in arrivo le bollette dell'acqua a Fosdinovo e a Mulazzo. Le bollette sono state messe in consegna in questi giorni e scadranno il 10 aprile.



Con l'occasione GAIA ricorda che, per gli utenti che necessitano di informazioni sulla bolletta o di assistenza per lo svolgimento di pratiche commerciali, sono stati potenziati i servizi di assistenza in remoto, on line e attraverso numero verde, in ottemperanza alle recenti disposizioni normative in materia di contenimento e gestione dell'emergenza da COVID- 19.Ricordiamo quali sono i contatti attivi: il numero verde di consulenza clienti (attivo dal lunedì al giovedì dalle ore 08.45 alle 16.15. Il venerdì dalle ore 08.45 alle 13.45): 800-223377 gratuito da telefono fisso. In alternativa il numero 199-113377 a pagamento da telefono cellulare, con costi in base al proprio piano tariffario. Sul sito web istituzionale di GAIA S.p.A. è in evidenza una scheda di richiesta informazioni per iscritto: compilando i pochi semplici campi presenti è possibile essere contattati anche telefonicamente da un operatore del Gestore per svolgere on line le pratiche. Accanto a questi due strumenti ci sono la app da smartphone e lo sportello on line da desktop. La app, scaricabile gratuitamente da Android o iOS, è progettata per facilitare molte operazioni come l'autolettura del contatore e il pagamento delle bollette e monitorare lo stato dei propri pagamenti precedenti, nonché verificare i consumi di acqua negli ultimi 3 anni.