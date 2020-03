I consiglieri comunali Cantoni, Ronchieri, Martinucci, Marchi, Cofrancesco e Amorese invitano a stare a casa ed esprimono solidarietà alle famiglie delle vittime del virus"

venerdì, 27 marzo 2020, 11:15

I consiglieri comunali Eleonora Cantoni (Presidente commissione Sociale), Giovanbattista Ronchieri, Nicola Martinucci, Sabrina Marchi, Antonio Cofrancesco e Alessandro Amorese hanno diffuso il seguente comunaicato:

"Ci stringiamo attorno alle famiglie dei nostri concittadini che ci hanno lasciato dopo essere stati colpiti dal covid-19, ai nostri concittadini in quarantena obbligatoria, a coloro che, positivi alla prova del tampone, stanno lottando per vincere la loro battaglia contro il virus e a chi ha subito un lutto in questi giorni di sospensione delle funzioni funebri, costretti, a causa del protocollo anticontagio, a stare lontani dal calore umano di amici e parenti. In questi giorni assistiamo ad un rallentamento del contagio che ci permette di essere più positivi ma non di abbassare la guardia: il messaggio #iorestoacasa vale ora più forte di prima per uscire dall'emergenza.

A tal proposito rivolgiamo un pensiero a tutte le persone con disabilità e alle loro famiglie: per loro lo "state a casa" è un compito molto difficile da portare a termine rispetto a chiunque altro. Recentemente c'è stata la giornata internazionale sulla sindrome di Down, a breve ci sarà quella sull'autismo: quest'anno più degli altri anni sono occasioni di riflessione sul lungo percorso verso la parità dei diritti e delle opportunità. Ci teniamo a ringraziare il personale sanitario e socio-assistenziale, sia quello in prima linea al Noa, che quello dei distretti e di ogni altro presidio sul nostro territorio, comprese le Rsa e tutti i farmacisti: ogni giorno affrontano il proprio lavoro con coraggio. Ringraziamo inoltre le forze dell'ordine, i vigili urbani, la protezione civile e tutte le associazioni di volontariato che coordina, il personale Asmiu, chi garantisce il trasporto pubblico e tutti coloro che lavorano nei negozi di generi alimentari o di prima necessità. L'amministrazione comunale sta consegnando le migliaia di dispositivi di protezione che sono state donate: copriranno le esigenze del Noa, dell'Opa, degli altri presidi sanitari, del personale di Casa Ascoli, della Rsa Pelù e di Asmiu, dei vigili urbani, del personale comunale, della protezione civile e dei suoi volontari. Siamo felici che tanti privati cittadini, commercianti, industriali, associazioni e fondazioni abbiano risposto all'appello della donazione consegnandoci dispositivi di protezione, cibo, denaro e personale disponibilità nel volontariato: a loro vanno i nostri ringraziamenti. Ricordiamo nuovamente il conto corrente comunale (iban: IT83 G 01030 13600 000003692949) per donare denaro da impiegare nelle misure da intraprendere sul sociale e sulla sanità durante l'emergenza e la email sostienimassa@comune.massa.ms.it per offrire cibo e mascherine.

Concludiamo ringraziando i donatori di sangue e di plasma che hanno accolto il nostro e altri appelli: sappiamo che le donazioni sono aumentate e ciò ci riempie di gioia. Ne abbiamo ancora bisogno: esortiamo chi non lo abbia ancora fatto a chiamare il numero 0585498236 (solo la mattina) per prendere un appuntamento ed effettuare la propria donazione. Donare è sicuro, non si corre nessun rischio ma salva delle vite."