I disegni dei bambini per gli operatori e i farmacisti di Nausicaa

giovedì, 26 marzo 2020, 13:10

Si chiama "Distanti ma uniti" ed è l'iniziativa di Nausicaa Spa rivolta agli alunni della scuola primaria. La multiservizi ha chiesto ai bambini di realizzare e inviare un disegno che rappresenti un messaggio di speranza per l'Italia in questo momento difficile, di qualunque tipo, col tricolore sullo sfondo. Nausicaa li porterà così ai suoi dipendenti impegnati in prima linea in questa emergenza coronavirus, li appenderà nelle farmacie comunali e sui suoi mezzi di igiene urbana nel loro lavoro quotidiano, perché li aiutino a far passare in fretta questo brutto periodo.

L'iniziativa è stata fortemente voluta dal presidente di Nausicaa Luca Cimino che premierà tutti i bambini che parteciperanno. Per partecipare è sufficiente inviare la foto del proprio lavoro all'indirizzo email social@nausicaacarrara.it.

«L'iniziativa che abbiamo lanciato sui social – fa sapere il presidente Cimino – ha già riscontrato un notevole successo. In poche ore siamo stati letteralmente sommersi dagli elaborati dei bambini: piccoli capolavori che fanno emergere tutta la fantasia, la solidarietà, la speranza e la forza di questi piccoli cittadini, che ringrazio col cuore».