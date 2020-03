I giovani di Forza Italia attaccano la Regione

giovedì, 26 marzo 2020, 18:40

Un'attacco dei giovani di Forza Italia verso la Regione, che avrebbe elargito finanziamenti per i consultori transgender, in un momento delicato come quello dell'emergenza sanitaria.

"Mancano i DPI per i sanitari, le mascherine tanto promesse tardano ad arrivare : ne servono a migliaia in tutti gli ospedali e in tutte le associazioni che svolgono il 118. - dichiara Forza Italia Giovani Massa-Carrara -

La Regione continua ad essere latitante: pochi tamponi fatti, troppo lunghi i tempi per le risposte, troppa selezione nei ricoveri"

Secondo i Giovani di Forza Italia, i laboratori degli Ospedali della Provincia e dei privati sarebbero fermi, e ci sarebbero problemi anche per quanto riguarda le quarantene, disposte a volte con poco criterio.

"Intanto, la gente muore e solamente ora, pare che Rossi si accorga che la Lunigiana è strettamente legata per ragioni geografiche, storiche e lavorative all'Emilia e alla Liguria, e quindi sente prima e più di ogni altra le criticità da coronavirus" - hanno ribarito i Giovani di Forza Italia.

Secondo i Govani di FI, per affrotare questa emergenza sanitaria, ci vorrebbe un confronto tra Regione e Sindaci, e soprattutto seguire le direttive dei medici in trincea.

"Invece di fare tutto ciò, in tutta questa drammatica situazione la Giunta Regionale trova piuttosto il tempo per deliberare il finanziamento per la prosecuzione del consultorio transgenere dell'Asl Toscana Nord Ovest! - lamentano i Giovani di FI.