Il consigliere Dei interroga il sindaco Persiani su un viaggio verso Bergamo di un Ti contenente materiali inerti

venerdì, 27 marzo 2020, 11:17

Roberta Dei, consigliere comunale, chiede al sindaco di Massa informazioni su questo presunto viaggio in provincia di Bergamo: Martedì 24 marzo probabilmente c’è stata una spedizione da Massa verso la provincia di Bergamo di materiali inerti verosimilmente del settore lapideo. Dato che questo tipo di trasporto non rientrava nei codici Ateco previsti dalla lista elaborata dal Presidente Conte e avendo il Sindaco la responsabilità della salute pubblica di tutti noi, gli ho chiesto di attivarsi presso le autorità competenti per verificare se effettivamente si sia realizzato questo transito. Non dovrebbe essere difficile risalire ai passaggi di mezzi pesanti del casello di Massa per controllare se ci siano state violazioni di legge. In un momento in cui tutti noi siamo costretti a sacrifici personali mal si comprende perché non ci sia controllo dei trasporti. Oltre un mese fa ho chiesto più volte al Sindaco di controllare i movimenti provenienti dal Nord verso le nostre coste e nulla è stato fatto. Adesso mi aspetto un segnale su questa vicenda perché è molto grave che qualcuno pensi di violare le leggi.

Le preoccupazioni che Persiani esprime per la salute pubblica non possono fermarsi ai corridori, all’anziano in difficoltà che si muove per comprarsi beni essenziali o ai fasulli assembramenti alle fontane; questa emergenza nasce soprattutto dagli spostamenti legati al mondo del commercio globale e nazionale. Andare a Bergamo e tornare a Massa in questo momento è un atto al limite del criminale. Chi ci dice che siano state seguite tutte le precauzioni necessarie in questo trasporto? I dati dei contagi su Bergamo e provincia sono spaventosi ma non coprono la reale situazione. Quindi nuovamente chiedo a Persiani pubblicamente visto che sia via mail che sms non ho ricevuto la minima risposta: ha avvisato le autorità competenti di quanto sono venuta a conoscenza?