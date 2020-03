Il Coordinamento 7 Luglio Carrara rinvia l’evento del 13 marzo

venerdì, 6 marzo 2020, 14:05

Il Coordinamento 7 Luglio Carrara, nell’ambito delle iniziative per celebrare l’8 marzo e il suo significato, rinvia l’evento organizzato per il 13 marzo alle 18 in Sala di rappresentanza del comune di Carrara dal titolo “Ricomincio da me: strumenti di consapevolezza contro ogni tipo di violenza”.



"Il rinvio - spiegano Milene Mucci, Claudia Bienaimè, Sara Giulia Vignozzi e Marida Tessa - e’ solo momentaneo e relativo alle recenti disposizioni in materia di precauzioni da #coronavirus ma il Coordinamento desidera comunque far sentire la propria voce ritrovandosi come presenza in un momento difficile per le donne ma anche per la societa’ tutta. L’idea e’ quella che sottende da sempre l’operato del Coordinamento 7 Luglio Carrara. Quella,cioe’,di fornire anche una informazione di natura pratica al fine di dare un supporto concreto per prevenire e riconoscere ogni tipo di violenza possa subire oggi una donna. Questo insieme , soprattutto, alla necessita’ di rendere consapevoli le donne stesse di quanto sia necessario anche l’impegno per la propria crescita personale e di consapevolezza per poter riuscire a riconoscere noi donne per prime queste stesse forme di violenza . Violenza che ha ad oggi varie forme,le piu’ drammaticamente palesi insieme a molte subdole compreso ,non ultimo ,anche il decadimento del linguaggio dei media e di un patrimonio culturale di conquiste date per scontate per troppi anni. L’incontro in programma, quindi e’ solamente rinviato. Era stata e sara’ coinvolta, appena, sara’ possibile organizzare nuovamente Simona Adorni,psicologa con vasta esperienza in materia e autrice di uno studio effettuato su dati della propria esperienza personale di terapeuta. L’intenzione e’ di proporre anche una disamina sugli strumenti che ciascuna donna puo’ mettere in campo nel proprio quotidiano per migliorare la propria personale capacita’ di consapevolezza e difesa da ogni tipo di prevaricazione . In programma anche ,insieme a Simona Adorni,l’intervento di Milene Mucci,counselor professionista e blogger , in particolare, di Dol’s Magazine una delle prime testate in Italia ( nata nel 1998) ad occuparsi di empowerment femminile. L’appuntamento ,quindi, e’ solo rimandato. Il Coordinamento 7 luglio Carrara intende proseguire, infatti, nella volontà di proporre momenti di riflessione e condivisione. Con l’intenzione di essere gruppo di presenza attenta e libera , riconfermando cio’ che e’ stato motore della sua nascita. L’idea,cioe’,di realizzare momenti di incontro e discussione per reagire a tempi non facili per le donne dialogando insieme,provando a trovare soluzioni e strumenti fra le persone che a questo vogliono partecipare guardandosi negli occhi e con l’attenzione alla umana e solidale condivisione. L’evento doveva essere dedicato a Silvia Romano,donna libera e impegnata di cui da troppo tempo non si hanno piu’ notizie. Niente toglie, pero’, al fatto che comunque questa dedica sia fatta lo stesso ,che a lei le donne del Coordinamento 7 luglio dedichino questo 8 marzo a venire con la richiesta forte alle Autorita’ preposte di un maggiore impegno nell’indagine che riguarda Silvia e gli sforzi per riportarla a casa.Impegno visto messo in campo finora ,a nostro parere, inesistente".