Il cordoglio di Cosimo Ferri per la scomparsa di Paolo Grassi

Altre notizie brevi

martedì, 17 marzo 2020, 18:40

ANDI – Associazione Nazionale Dentisti Italiani sez. prov. di Massa-Carrara, in ottemperanza al DPCM #IoRestoaCasa del 15 Marzo 2020, vuole rivolgersi alla popolazione della provincia per dare alcune direttive in merito alle cure odontoiatriche. "Consigliamo a tutti coloro che in questo momento fossero in cura – o avessero intenzione di...

martedì, 17 marzo 2020, 18:04

Importante usare dispositivi di prevenzione dal contagio anche per corrieri, autisti e autotrasportatori : a dirlo è Daniele Tarantino, presidente di Confimpresa Massa Carrara nonché segretario Regione Toscana di Confimpresa comprese le sedi della Liguria ." Va innalzato il livello della protezione La questione è molto seria.

martedì, 17 marzo 2020, 17:58

Per effetto dei recenti Dpcm emanati dal Governo, tesi a contrastare il diffondersi del coronavirus Covid-19, i tirocini non curriculari sono sospesi, in Toscana, dallo scorso 10 marzo fino al prossimo 3 aprile.Tuttavia, come chiarito con la circolare di ieri, lunedì 16 marzo, in alternativa alla sospensione è possibile svolgere...

martedì, 17 marzo 2020, 17:55

Nell’ambito delle misure profilattiche integrative contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19 (Art.50 del D.Lgs.267/2000), il Sindaco di Carrara Francesco De Pasquale ha firmato un’Ordinanza di chiusura al pubblico dei cimiteri comunali da mercoledì 18 marzo e fino a nuova ordinanza sindacale di riapertura al pubblico.

martedì, 17 marzo 2020, 16:43

Grazie ai finanziamenti dell’Unione europea e grazie alla Regione Toscana che ha finanziato, col Piano di sviluppo rurale, appositi bandi a sostegno dell’agricoltura, cresce la sicurezza idraulica ed alimentare dell’impianto irriguo di Bagnone e Villafranca in Lunigiana: che assicura gli approvvigionamenti d’acqua a molti campi e colture di una vasta...

martedì, 17 marzo 2020, 15:06

Confartigianato Imprese Massa Carrara, tramite una nota stampa del referente Consep, Consorzio servizi e pulizie, Carlo Cecchelli, ricorda che a seguito dell’adozione del protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento del virus Covid-19, è di fondamentale importanza, oltre alla corretta pulizia giornaliera la sanificazione periodica degli...

martedì, 17 marzo 2020, 15:02

I consiglieri Cantoni, Ronchieri, Cofrancesco, Evangelisti, Martinucci e Frugoli dopo essersi riuniti in commissione sociale e sanità insieme al sindaco Persiani e all'assessore Zanti, fanno un appello alla cittadinanza.

lunedì, 16 marzo 2020, 17:38

Spesa a domicilio per anziani, per le categorie a rischio, per le persone che non possono uscire dalla propria abitazione e che non possono contare sull’aiuto di familiari o conoscenti per la consegna a domicilio di beni alimentari e di prima necessità.

lunedì, 16 marzo 2020, 17:25

Le funzioni pubbliche di Cgil, Cisl e Uil, a livello regionale, hanno inviato una lettera al presidente Enrico Rossi, all'assessore alla sanità e ai direttori delle Asl su un documento di autocertificazione che viene richiesto agli operatori sanitari per farli continuare a lavorare. Così il segretario provinciale Uil Fpl, Claudio Salvadori: "Sta...

lunedì, 16 marzo 2020, 16:47

Lavoro agile da casa, presenza minima di personale nei presidi territoriale, sanificazione degli uffici e ricevimento del pubblico solo tramite numero di telefono, email e pec: il Consorzio 1 Toscana Nord continua la sua operatività tecnica ed amministrativa; nella piena salvaguardia, naturalmente, della salute dei propri dipendenti, e quindi di...