Il Premio Montale Fuori di casa rimandato al 3 settembre

giovedì, 12 marzo 2020, 15:24

Favole al pc, per stare vicini anche quando dobbiamo restare lontani: È l'idea delle educatrici del Comune di Montignoso e dell'Amministrazione ai tempi del Coronavirus e a seguito delle disposizioni che obbligano a tenere chiusi asili e scuole per limitare il diffondersi del virus.

giovedì, 12 marzo 2020, 14:02

"Un decreto che riconosce l'alto valore dell'artigiano nel tessuto socioeconomico nazionale e locale, capace di svolgere un ruolo 'essenziale' per la continuità quotidiana anche in una situazione di estrema emergenza. Tuttavia adesso ci aspettiamo che il governo faccia un ulteriore passo avanti e risolve la totale mancanza di dispositivi di...

giovedì, 12 marzo 2020, 14:00

Alla luce del DPCM 11 marzo 2020, vista la situazione di emergenza Shop-in ha deciso di offrire l’adesione gratuita a tutti i commercianti e di trasformare la piattaforma in un servizio di informazione per i cittadini sui servizi offerti da tutte le attività (ristoranti, negozi) a domicilio e non.

giovedì, 12 marzo 2020, 13:54

Via libera alla manutenzione straordinaria per tre istituti scolastici di Carrara: il Servizio Patrimonio della Provincia di Massa-Carrara ha infatti concluso in questi giorni la procedura di gara e ha assegnato definitivamente i lavori di posa in opera di soffitti antisfondellamento nel liceo Gentileschi e negli Istituti Zaccagna e Fiorillo...

giovedì, 12 marzo 2020, 13:53

La FENAPI di Massa Carrara informa i propri utenti che i servizi di CAF e Patronato sono attivi e funzionanti presso le sedi di Carrara in Via 7 Luglio,4 dalle 08,30 alle 12,30 e dalle 15,00 alle 17,00 dal lunedì al giovedì, a Massa in Via Aurelia Ovest,139, dalle 08,30...

giovedì, 12 marzo 2020, 13:52

“Una iniziativa grave, pericolosa, al limite dell’offensivo nei confronti di tutti coloro che oggi si sacrificano per il bene del Paese. Non solo: una richiesta che confligge con quanto previsto dai decreti del Governo, da ultimo il DPCM dell’11 marzo, per contenere la diffusione dell’epidemia da COVID-19.

mercoledì, 11 marzo 2020, 17:42

Un progetto complessivo dal ridotto impatto ambientale e dal contenuto impegno economico per contrastare l'erosione costiera negli otto chilometri di litorale di Massa Carrara, con il coinvolgimento attivo degli enti locali e delle realtà imprenditoriali della zona.

mercoledì, 11 marzo 2020, 15:15

L’ASL Toscana Nord Ovest e la Società della Salute della Lunigiana comunicano che, in osservanza delle disposizioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 9 marzo 2020, al fine di contenere il diffondersi del Covid-19 (emergenza Coronavirus) sono temporaneamente sospesi gli accessi del pubblico ai seguenti Punti...

mercoledì, 11 marzo 2020, 13:58

A seguito dell'entrata in vigore del DPCM dello scorso 9 marzo sull'emergenza sanitaria COVID-19, la Camera di Commercio di Massa-Carrara ha adottato dal 12 marzo e fino al 3 aprile 2020 alcune misure temporanee per la fruizione dei servizi.

mercoledì, 11 marzo 2020, 12:24

Sospensione temporanea, dal 12 marzo fino al 3 aprile 2020, del ricevimento e apertura al pubblico degli Uffici dell'Ente Parco per contenere e gestire l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Lo decreta la determinazione numero 10 del 10 Marzo 2020 con cui il direttore dell'ente Antonio Bartelletti, in linea con le disposizioni D.P.C.M.