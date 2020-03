Inversione del senso unico di marcia in via Pascoli, giovedì 5 marzo i lavori per la nuova segnaletica

lunedì, 2 marzo 2020, 17:13

Cambia il senso unico di marcia in via Pascoli e l’amministrazione del sindaco Francesco Persiani adotta provvedimenti alla viabilità di concerto con i commercianti della zona e i residenti. Alcuni mesi fa a seguito di alcune modifiche delle strade limitrofe, e quindi per rendere più scorrevole la circolazione, era stato invertito il senso unico di circolazione, nel tratto Via B. Croce –Via Fermi, da Levante-Ponente a Ponente-Levante.

Nel corso di un periodo di prova di circa sei mesi, l’amministrazione comunale ha monitorato la funzionalità dell’attuale soluzione ed ha incontrato più volte gli esercenti per recepire e verificare le criticità sorte e dovute, in particolar modo, alla presenza di due istituti scolastici.

“Abbiamo ascoltato la cittadinanza e verificato le modifiche attuate nei mesi scorsi ritenendo di dover ripristinare il precedente senso di marcia, oltre ad altri provvedimenti, per una maggiore sicurezza stradale – spiega l'assessore Marco Guidi, con delega alla viabilità - La presenza del liceo e delle scuole primarie non rendevano agevole la circolazione in determinati orari. Inoltre studieremo eventuali ipotesi per meglio collegare via Benedetto Croce con piazza de Gasperi”.

Con l'ordinanza dirigenziale n.150 del 27 febbraio 2020 nel tratto via Fermi/Via La Salle - via Croce viene ripristinato il senso unico di marcia con direzione levante (Viareggio) – ponente (Carrara). Nella giornata di giovedì 5 marzo, salvo avverse condizioni meteorologiche, sarà realizzata la nuova segnaletica orizzontale e verticale e sarà istituito il segnale di “Stop” sull’intersezione di via Pascoli con Via B. Croce. Sempre nel tratto tra via Fermi e via Benedetto Croce saranno installati dissuasori sul marciapiede, lato mare, per impedire la sosta selvaggia di auto e salvaguardare il passaggio e mantenere la sicurezza per i pedoni.