Jacopo Ferri: "Incredibile ma vero. Manca di tutto, ma in piena emergenza coronavirus la Regione pensa a proseguire il consultorio transgenere"

giovedì, 26 marzo 2020, 13:13

Jacopo Ferri di Forza Italia commenta la decisione del presidente della Regione Enrico Rossi:

Le mascherine promesse tardano ad arrivare (e quando arriveranno forse si sarà già perso troppo tempo), per non parlare di camici/tute, di guanti e di visiere: ne servono a migliaia in tutti gli ospedali.

L’organizzazione continua a latitare: troppo pochi tamponi fatti, troppo lunghi i tempi per le risposte, troppa selezione nei ricoveri, i laboratori degli Ospedali provinciali e dei privati sono ancora fermi (l’annuncio sulla riapertura immediata di quello del Noa di qualche giorno fa è stato il classico voler speculare politicamente su una richiesta fatta da settimane), le quarantene sono disposte con il contagocce, a volte con poco criterio, e quasi sempre senza interpellare i Sindaci.

Già poveri Sindaci a malapena hanno notizie sui contagiati e nel frattempo devono fare da front office alle legittime paure di tutta la popolazione.

Intanto la gente muore e solo ora - dopo che gli era stato detto e scritto – Rossi si accorge che la Lunigiana è strettamente legata per ragioni geografiche, storiche e lavorative all’Emilia e quindi sente prima e più di ogni altra le criticità da coronavirus delle province di Parma e del nord Italia. Ma parlare non basta, dovrebbe chiamare i Sindaci, ascoltare i medici in trincea ed agire finalmente nelle giuste direzioni per affrontare questa emergenza!

Invece, in tutta questa drammatica confusione la Giunta Regionale trova piuttosto il tempo (23.03.2020, delibera n. 379 allegata) per deliberare il finanziamento per la prosecuzione del consultorio transgenere dell’Asl Toscana Nord Ovest!!!

Incredibile ma vero, con questo siamo ben oltre la vergogna!