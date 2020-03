La società SMG Servizi di Mobilità Garantita consegna un mezzo all’Associazione Auser ODV Carrara

lunedì, 2 marzo 2020, 17:09

La società SMG Servizi di Mobilità Garantita consegna un mezzo all’Associazione Auser ODV Carrara, che sarà a costo zero per quattro anni, dando la possibilità di incrementare i servizi di trasporto per persone disabili e svantaggiate.

Il mezzo un Fiat Doblò, attrezzato con pedana idraulica elettrica, utile al trasporto di sedie a rotelle, che sarà messo a disposizione dall’Azienda S.M.G. “Servizi Mobilità Garantita”, grazie al meccanismo della pubblicità etica itinerante, progetto a cui, l’associazione Auser ha già aderito lo scorso anno, sempre con S.M.G., disponendo di una Fiat Panda per i servizi sociali del territorio.

Il Comune di Carrara ha dato il Patrocinio all’iniziativa, rinnovando il suo supporto nei confronti del progetto “Servizi di mobilità garantita”. Le spese di manutenzione e per l’assicurazione del mezzo, Kasco compresa, sarà pagata dalla pubblicità che gli imprenditori del territorio avranno la possibilità di acquistare attraverso S.M.G. che poi sarà applicata sul mezzo in dotazione all’Auser ODV Carrara per la durata di quattro anni. Ci teniamo a sottolineare l’importanza del progetto facendo appello alle aziende e alle attività commerciali del luogo, affinché investano in questa iniziativa, acquistando la pubblicità. "Grazie alla disponibilità degli sponsor si riesce a dare alle persone disabili e svantaggiate un ulteriore aiuto per favorire la mobilità, con un mezzo a loro dedicato. Si tratta di una bella iniziativa a supporto del prezioso lavoro di Auser in questo settore" ha commentato il sindaco Francesco De Pasquale.

L’impegno degli sponsor sarà fondamentale per poter fornire alle persone più svantaggiate un servizio in più per le loro necessità, date le numerose richieste di aiuto, che arrivano ogni giorno all’Associazione Auser ODV Carrara.