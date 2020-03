La tua attività sta subendo gli effetti del Coronavirus? Dillo a Confartigianato!

Altre notizie brevi

lunedì, 2 marzo 2020, 17:13

Cambia il senso unico di marcia in via Pascoli e l’amministrazione del sindaco Francesco Persiani adotta provvedimenti alla viabilità di concerto con i commercianti della zona e i residenti. Alcuni mesi fa a seguito di alcune modifiche delle strade limitrofe, e quindi per rendere più scorrevole la circolazione, era stato...

lunedì, 2 marzo 2020, 17:12

Ci sono oltre 300 mila euro in più a disposizione per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali nel 2020 e poi in progressione sempre di più fino al 2024 per un totale di ulteriori 5 milioni 254 mila euro: la notizia è arrivata dal Ministero delle infrastrutture che ha sbloccato...

lunedì, 2 marzo 2020, 17:12

Dopo gli interventi di potatura già effettuati nei mesi scorsi sul territorio comunale proseguono le azioni dell’amministrazione del sindaco Francesco Persiani per la cura dell’ambiente e del decoro cittadino. Nel mese di dicembre sono stati tagliati i rami degli alberi di via E.

lunedì, 2 marzo 2020, 17:09

La società SMG Servizi di Mobilità Garantita consegna un mezzo all’Associazione Auser ODV Carrara, che sarà a costo zero per quattro anni, dando la possibilità di incrementare i servizi di trasporto per persone disabili e svantaggiate.

lunedì, 2 marzo 2020, 17:01

La Sala operativa della protezione civile ha emesso un codice arancione per rischio idrogeologico e idraulico valido dalle 14 di oggi, lunedì 2 marzo, alle 8 di domattina, martedì 5, nell'alta Versilia, Garfagnana eLunigiana.Sul resto della Toscana codice giallo fino alle 8 di domani per rischio idrogeologico e idraulico, per vento e, sulle...

lunedì, 2 marzo 2020, 16:47

Soddisfazione per la Confartigianato di Massa Carrara: "Ascoltato l'appello delle aziende. Chi non produce polveri, gas o vapori e usa l'acqua come mezzo di raffreddamento non deve avere l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera" "Le aziende del lapideo che lavorano il marmo senza produrre polveri, gas o vapori e utilizzano l'acqua solo...

sabato, 29 febbraio 2020, 18:51

“Ringrazio tutti i circa 4.000 medici di medicina generale, i pediatri e i medici della continuità assistenziale per la serietà e la professionalità con le quali hanno rispettato i contenuti dell’ordinanza regionale che riguarda le norme di comportamento da tenere nel trattamento dei cittadini di fronte al timore del Coronavirus”.

sabato, 29 febbraio 2020, 18:49

In tutti gli ambiti territoriali dell’Asl Toscana nord ovest sono in atto misure precauzionali e preventive finalizzate a prevenire la diffusione del Coronavirus – “Covid-19”.

sabato, 29 febbraio 2020, 11:52

So Long, Marianne, cantava Leonard Cohen. Era il 1967. Sette anni prima, il cantautore canadese si era trasferito sull'isola greca di Hydra, all'epoca casa di una variopinta comunità di artisti. Lì aveva conosciuto quella che sarebbe diventata una delle sue muse e fonte d'ispirazione di varie canzoni, la norvegese Marianne Ihlen.

venerdì, 28 febbraio 2020, 17:40

Lunedì 2 marzo, con orario autunno-inverno e cioè' alle 15,30, si svolgerà la Passeggiata della Salute. Ritrovo all'entrata del parco dei conigli lato Frigido.