L’Associazione WWF Alta Toscana Onlus, chiede l'immediato divieto sul territorio di competenza all'abbruciamento di materiale vegetale

sabato, 21 marzo 2020, 14:49

L’Associazione WWF Alta Toscana Onlus, chiede l'immediato divieto sul territorio di competenza all'abbruciamento di materiale vegetale. La Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n. 3911 del 18/03/2020 ha istituito il DIVIETO di abbruciamenti in quanto il modello indice di rischio prevede un livello di rischio ALTO per l’innesco e propagazione degli incendi boschivi legato in particolare agli effetti prodotti dal perdurare di condizioni meteo climatiche caratterizzate da scarse precipitazioni pregresse e presenza di ventilazione proveniente dai quadranti settentrionali con conseguente bassa umidità relativa dell’aria:

Inoltre le previsioni meteo a medio termine elaborate dal Consorzio LaMMA forniscono indicazioni sul probabile mantenimento degli attuali livelli di rischio in tutta la Regione dovuto all’instaurarsi di condizioni meteo favorevoli allo sviluppo e propagazioni incendi con assenza di precipitazioni significative almeno fino alla fine del mese di marzo.

Tale incivile comportamento è causa di una situazione ambientale e sanitaria ormai incompatibile nel vivere civile nel 2020, aggravata dal bruciare materiale plastico, tali materiali vanno smaltiti attraverso il recupero a norma di Legge, forti del fatto che il D.Lgs n°152 del 2006, vieta bruciare materiale vegetale e altro con pene che vanno dai 2-5 anni per i rifiuti non pericolosi 3-6 anni per i rifiuti pericolosi. Dal mare a monti, a tutte le ore, di tutti i giorni della settimana, i numerosi fuochi rendono l'aria inquinata di sostanze pericolose per la cittadinanza, causa il formarsi di sostanze chimiche e polveri sottili che assorbiamo attraverso i polmoni. Proprio nel comunicato della Regione Toscana si legge "In questo periodo di emergenza COVID-19, alla cittadinanza è richiesto di prestare particolare attenzione al divieto, per scongiurare eventuali principi di incendio e la mobilitazione delle strutture di lotta attiva dell'Organizzazione regionale antincendi boschivi". La morfologia del nostro territorio che vede le Alpi Apuane fermare e concentrare in pianura una coltre di sostanze pericolose alla nostra salute.

Tutte le ordinanze in materia, che regolamentano secondo noi un'attività illecita, il bruciare materiale vegetale, non ne viene rispettato l'orario, le distanze da case e strade e i controlli sono insufficienti. Insomma una situazione intollerabile che meriterebbe più attenzione da parte degli organi preposti alla salute dei propri concittadini.

Si chiede pertanto l'immediato divieto a qualsiasi abbruciamento e inquinamento dell'aria, di essere informati di qualsiasi iniziativa in merito e comunque se tale attività proseguirà saremo costretti ad agire nelle sedi appropriate a tutela della salute pubblica.

Detto questo, ci teniamo anche a sottolineare che l'ottica associativa è quella di proporre delle soluzioni, ci permettiamo quindi di suggerire alle amministrazioni e alle associazioni di categoria, qualora non l'avessero già fatto, di attivarsi per dare attuazione a quanto previsto nel Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente del 2018 valevole fino al 2020 là dove prevede degli incentivi per gli acquisti di biotrituratori da parte di agricoltori e hobbisti.