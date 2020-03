Lunigiana: prelievi di sangue solo su prenotazione

Altre notizie brevi

mercoledì, 4 marzo 2020, 19:15

Contolli a tappeto per tutti a tutti gli ingressi dei 41 presìdi ospedalieri della Toscana con stop all’accesso di chi manifesta sintomi riconducibili al coronavirus e attività medico chirurgica ridotta al 25%, con l’effettuazione delle sole prestazioni d’urgenza e di quelle legate alle patologie oncologiche.

mercoledì, 4 marzo 2020, 19:13

La prevenzione è una misura fondamentale per limitare la diffusione del Covid-19, il nuovo Coronavirus. L'ha ripetuto ancora una volta il presidente Enrico Rossi oggi pomeriggio, a conclusione della conferenza stampa nel corso della quale ha dato informazioni sulla nuova ordinanza tesa a ridurre l'attività degli ospedali e a limitare...

mercoledì, 4 marzo 2020, 19:12

Stefano Benedetti e Giovanbattista Ronchieri del gruppo consiliare di Forza Italia, non reputano convincenti gli interventi fatti dal Partito Democratico, in merito alla questione legata ai rifiuti del comune di Roma che dovranno confluire al Cermec di Massa.

mercoledì, 4 marzo 2020, 16:17

Partirà dalla Green Beach del Cinquale la "Camminata in Rosa" promossa domenica 8 Marzo 2020 da AICS Massa Carrara e dall'associazione Asd Ving Tsun Kung Fu, con il patrocinio del Comune Di Montignoso, per arrivare fino al Pontile di Forte dei Marmi.

mercoledì, 4 marzo 2020, 16:05

GAIA S.p.A. Gestore del Servizio Idrico nella Toscana Nord, comunica che sono in arrivo le bollette dell'acqua a Fosdinovo e a Mulazzo. Le bollette sono state messe in consegna in questi giorni e scadranno il 10 aprile.Con l'occasione GAIA ricorda che, per gli utenti che necessitano di informazioni sulla bolletta o...

mercoledì, 4 marzo 2020, 15:46

Codice giallo per rischio idrogeologico con validità dalle ore 17 di domani, giovedì 5 marzo, fino alle 8 di venerdì 6 marzo. Le zone interessate sono quelle nord occidentali della regione.

mercoledì, 4 marzo 2020, 12:20

L’emergenza sanitaria da coronavirus impone comportamenti di massima cautela anche nella scelta dei servizi alla persona – a dirlo è il presidente provinciale degli acconciatori di Confartigianato Andrea Salsini, che, in una nota stampa, sottolinea l’importanza di rivolgersi a operatori in regola con le norme del settore acconciatura ed estetica, sia...

mercoledì, 4 marzo 2020, 12:13

«Sulla Lucca-Aulla i pendolari oggi sono vittime di disagi soliti, ma in situazione eccezionale legata al coronavirus Covid-19. Tra cancellazioni e ritardi lì altro che 2 metri di distanza tra le persone. Non ci sono nemmeno 2 centimetri.

mercoledì, 4 marzo 2020, 12:13

Il dipartimento formazione di Confartigianato Imprese Massa Carrara comunica che il prossimo Venerdì 13 Marzo partiranno due nuovi corsi, integrale e aggiornamento, per lavoratori dipendenti.

mercoledì, 4 marzo 2020, 12:12

Dalle ore 8.30 di venerdì 6 marzo alle ore 24.00 di sabato 14 marzo verrà istituito un divieto di transito per tutti i veicoli, all’altezza dei civici 89 - 74 del viale delle Pinete.