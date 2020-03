Maltempo, codice giallo per vento su tutta la Toscana

Altre notizie brevi

domenica, 22 marzo 2020, 18:47

Jacopo Ferri, del coordinamento comunale Forza Italia di Pontremoli, torna ad intervenire in merito all'emergenza Covid-19."L’emergenza coronavirus - esordisce - ci sta travolgendo e la nostra Azienda Asl sembra volersi complicare la vita con continue scelte sbagliate, insistendo nel rendere frustrante il lavoro incessante dei medici di famiglia bypassandoli regolarmente".

sabato, 21 marzo 2020, 18:55

"Più sicurezza e dotazioni DPI per i lavoratori" è la richiesta che, da settimane, la consigliera comunale Roberta Dei pone al sindaco di Massa Francesco Persiani. Secondo la consigliera però il sindaco si sarebbe mosso in ritardo per trovare i rifornimenti necessari, tant'è che anche alcune sigle sindacali avrebbero segnalato...

sabato, 21 marzo 2020, 18:45

Fridays For Future Massa interviene in merito alla Giornata Mondiale dell'Acqua dichiarata dall'ONU appellandosi al sindaco."Domani, 22 marzo 2020 - spiega -, è la Giornata Mondiale dell'Acqua, dichiarata dall'ONU "diritto umano universale" nel 2010. Purtroppo,non tutti hanno la possibilità di godere di questo dono della natura e non stiamo parlando...

sabato, 21 marzo 2020, 17:41

Ad intervenire, con una nota stampa, è Jacopo Ferri del coordinamento comunale di Forza Italia di Pontremoli."I medici - spiega - lo dicono da settimane, inascoltati. Perfino noi banali cittadini lo capiamo intuitivamente. Eppure, nonostante qualche tardiva e timida dichiarazione del Presidente Rossi, i numeri del contagio e dei decessi salgono...

sabato, 21 marzo 2020, 17:39

La Direzione medica di Presidio dell'ospedale Apuane informa la cittadinanza che, da qualche giorno, è attivo un servizio rivolto ai famigliari dei pazienti ricoverati e risultati positivi al Covid-19, per informarli sulle loro condizioni cliniche.Le telefonate dei familiari sono accolte tutti i giorni, compreso il sabato e la domenica, dalle...

sabato, 21 marzo 2020, 15:26

Prosegue nelle farmacie comunali di Nausicaa Spa il servizio di consegna a domicilio dei medicinali. L'iniziativa, realizzata in collaborazione con Assofarm e Croce Rossa Italiana - Italian Red Cross, è stata avviata per dare supporto ai cittadini e limitare al massimo gli spostamenti, come previsto dal decreto #iorestoacasa.

sabato, 21 marzo 2020, 15:14

La Regione Toscana sta completando, attraverso tutte le Aziende sanitarie ed Estar, il piano di assunzioni straordinarie annunciato due settimane fa per consentire una pronta e completa risposta all’emergenza coronavirus.

sabato, 21 marzo 2020, 14:49

L’Associazione WWF Alta Toscana Onlus, chiede l'immediato divieto sul territorio di competenza all'abbruciamento di materiale vegetale. La Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n. 3911 del 18/03/2020 ha istituito il DIVIETO di abbruciamenti in quanto il modello indice di rischio prevede un livello di rischio ALTO per l’innesco e propagazione degli...

sabato, 21 marzo 2020, 14:18

In questo momento di particolare emergenza sanitaria, l'associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra e Fondazione sezione di Massa Carrara ha voluto fare una donazione per aiutare le strutture sanitarie di questo territorio. Abbiamo messo a disposizione Euro 5.000 così ripartiti:

venerdì, 20 marzo 2020, 19:05

Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale nr. 11 del 13/03/2020, avente per oggetto “Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 – Ordinanza ai sensi dell’art 1 comma 5 DPCM 11 Marzo 2020”, in ottemperanza al punto 1, veniamo ad informare che CTT Nord...