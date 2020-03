Manutenzione verde pubblico, ntervento di potatura su ventitré tigli in via Villafranca il 5 e 6 marzo

lunedì, 2 marzo 2020, 17:12

Dopo gli interventi di potatura già effettuati nei mesi scorsi sul territorio comunale proseguono le azioni dell’amministrazione del sindaco Francesco Persiani per la cura dell’ambiente e del decoro cittadino. Nel mese di dicembre sono stati tagliati i rami degli alberi di via E. Chiesa, in pieno centro e sono in programma molti altri interventi di manutenzione.

Questa settimana, il settore Lavori pubblici eseguirà la potatura delle piante ad alto fusto in via Villafranca, strada del centro. Si tratta di un accurato intervento di potatura dei 23 tigli esistenti lungo tutto il percorso che sarà eseguito mercoledì 5 giovedì 6 marzo, giornate in cui sono previste, dalle ore 8:00 alle ore 18:00, modifiche della viabilità.

“L’attenzione nei confronti dell’ambiente che ci circonda è sempre alta. Abbiamo deciso di investire una risorsa importante sul verde pubblico e sulla manutenzione delle alberature, mancata per troppi anni”, dichiara il primo cittadino. “Ora mettiamo in campo un’azione precisa e sistematica che non solo possa restituire maggiore decoro alla città, ma anche rendere le piante più sane e, quindi, eliminare possibili pericoli. Già nelle scorse settimane si è proceduto in zone centrali e frequentate della città e ne sono in programma molti altri in varie aree del territorio”.

L’assessore Marco Guidi illustra anche i prossimi lavori: “terminato l’intervento in via Villafranca, saranno oggetto di potatura anche le alberature di viale Stazione, del parco dei Ciliegi e di piazza Pellerano a Marina di Massa, i quarantotto pini della pineta in Partaccia e le piante del viale Roma, nel tratto che va dal ponte dell'autostrada fino all'Esselunga. Una lunga serie di operazioni a cui se ne aggiungeranno altro dove necessario. Ci prendiamo cura del nostro territorio ed investiamo molto sul verde in città mettendo attenzione alle numerose piante ed alberature presenti”.