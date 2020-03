Massa Carrara, Fattori: “Varare un piano organico per il contrasto all’erosione costiera”

mercoledì, 11 marzo 2020, 17:42

Un progetto complessivo dal ridotto impatto ambientale e dal contenuto impegno economico per contrastare l'erosione costiera negli otto chilometri di litorale di Massa Carrara, con il coinvolgimento attivo degli enti locali e delle realtà imprenditoriali della zona. È quanto chiede alla Giunta regionale una mozione del gruppo Sì Toscana a sinistra sottoscritta dai consiglieri Tommaso Fattori e Paolo Sarti.



"In questi anni ci siamo battuti in Consiglio regionale a favore dell'adozione di tecnologie moderne e adeguate, come gli ecodragaggi, che estraggono i sedimenti senza inquinare, rigenerandoli e ripulendoli, massimizzando il loro riuso in un'ottica circolare, senza più bisogno di dover ricorrere alle discariche, ma anzi destinandoli ad opere di contrasto all'erosione costiera al posto di sabbie provenienti dalle cave terrestri le cui caratteristiche sono spesso inidonee".



"Nel caso del litorale di Massa Carrara occorre però un progetto complessivo e risolutivo. Nel tempo sono stati prodotti a riguardo molti studi e progetti ma i passaggi di competenze tra Comune, Provincia e Regione hanno causato ritardi nell'esecuzione dei lavori e una cattiva realizzazione delle opere", ha spiegato il capogruppo Tommaso Fattori. "Da troppo tempo la Regione ha affrontato il problema soltanto con interventi singoli e decontestualizzati che spesso si sono rivelati errati ed inefficaci. È invece necessario un piano complessivo che preveda il riequilibrio e la ricostituzione delle spiagge, l'attivazione delle bonifiche e la creazione di una sinergia tra zona marina e zona montana, vero elemento qualificante dell'area apuana". "Allo stato attuale – ha aggiunto Fattori - una soluzione all'erosione costiera efficace, efficiente e ambientalmente sostenibile potrebbe essere realizzata a sinistra della foce del fiume Frigido, riducendo le scogliere emerse e creando una scogliera sommersa con un ripascimento al suo interno".



Tale soluzione – spiega l'atto di indirizzo presentato da Sì Toscana a sinistra - è corroborata da svariati studi pubblicati in riviste scientifiche nazionali e internazionali e porterebbe un enorme risparmio di sabbie necessarie ai ripascimenti, potrebbe essere riproposta dalla foce del Magliano fino al porto di Marina di Carrara, con un quantitativo di materiale da ripascimento che si aggira attorno ai 2/3 milioni di mc di inerti per tutti gli 8 Km di litorale, un obiettivo raggiungibile con le risorse tecniche e i siti di reperimento di materiale attualmente presenti sul territorio".