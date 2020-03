Misure adottate dalla Camera di Commercio di Massa-Carrara per l'emergenza Coronavirus

mercoledì, 11 marzo 2020, 13:58

A seguito dell'entrata in vigore del DPCM dello scorso 9 marzo sull'emergenza sanitaria COVID-19, la Camera di Commercio di Massa-Carrara ha adottato dal 12 marzo e fino al 3 aprile 2020 alcune misure temporanee per la fruizione dei servizi.

Si chiede, pertanto, gentilmente la pubblicazione del comunicato allegato.

La Camera sollecita l'utenza ad utilizzare i servizi on-line camerali, il canale telefonico e l'e-mail ed a non recarsi presso l'Ente se non per casi urgenti ed indifferibili.

Per i servizi riportati nel documento allegato, qualora non sia possibile l'erogazione in modalità telematica, se non differibili, dovrà essere fissato appuntamento o richieste informazioni mediante i canali indicati.



L'accesso agli uffici sarà consentito solo ad 1 utente per volta dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 11,30. In particolare il servizio telefonico è garantito tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 ed anche nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 16:00.