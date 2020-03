Nausicaa, Asmiu e Cermec uniti per superare questa complessa emergenza

Altre notizie brevi

lunedì, 23 marzo 2020, 15:04

Un'area di alta pressione centrata sull'Europa nord-orientale sta richiamando masse d'aria fredda verso la Toscana. Il fenomeno renderà possibile, tra questa notte e le prime ore del mattino di domani, martedì 24, possibili gelate nelle vallate riparate dal vento, in particolare Casentino, Valdarno superiore, Valdichiana, Valtiberina, aree del Fiora e...

lunedì, 23 marzo 2020, 14:09

Si informano tutti i soggetti che effettuano la consegna a domicilio di prodotti alimentari e di prima necessità che per l'effettuazione di tale servizio all'interno delle zone a traffico limitato "ZTL" è necessario darne preventiva comunicazione (almeno 1 giorno prima) al Comando di Polizia Municipale di Massa, richiedendo di essere...

lunedì, 23 marzo 2020, 11:28

Il volontariato toscano non si ferma. Cesvot, Centro Servizi Volontariato Toscana, ha aperto straordinariamente una sezione del sito www.cesvot.it per fornire in tempo reale una lista costantemente aggiornata sulle iniziative e i servizi proposti dalle associazioni di volontari su tutto il territorio toscano, in modo da informare i cittadini sui servizi di...

domenica, 22 marzo 2020, 18:47

Jacopo Ferri, del coordinamento comunale Forza Italia di Pontremoli, torna ad intervenire in merito all'emergenza Covid-19."L’emergenza coronavirus - esordisce - ci sta travolgendo e la nostra Azienda Asl sembra volersi complicare la vita con continue scelte sbagliate, insistendo nel rendere frustrante il lavoro incessante dei medici di famiglia bypassandoli regolarmente".

domenica, 22 marzo 2020, 14:34

Codice giallo per vento su tutta la Toscana dalle ore 16.00 di oggi, domenica 22 marzo, fino alle 18 di domani lunedì. Lo ha emesso la Sala operativa unificata della Regione a seguito del graduale calo dell’alta pressione.

sabato, 21 marzo 2020, 18:55

"Più sicurezza e dotazioni DPI per i lavoratori" è la richiesta che, da settimane, la consigliera comunale Roberta Dei pone al sindaco di Massa Francesco Persiani. Secondo la consigliera però il sindaco si sarebbe mosso in ritardo per trovare i rifornimenti necessari, tant'è che anche alcune sigle sindacali avrebbero segnalato...

sabato, 21 marzo 2020, 18:45

Fridays For Future Massa interviene in merito alla Giornata Mondiale dell'Acqua dichiarata dall'ONU appellandosi al sindaco."Domani, 22 marzo 2020 - spiega -, è la Giornata Mondiale dell'Acqua, dichiarata dall'ONU "diritto umano universale" nel 2010. Purtroppo,non tutti hanno la possibilità di godere di questo dono della natura e non stiamo parlando...

sabato, 21 marzo 2020, 17:41

Ad intervenire, con una nota stampa, è Jacopo Ferri del coordinamento comunale di Forza Italia di Pontremoli."I medici - spiega - lo dicono da settimane, inascoltati. Perfino noi banali cittadini lo capiamo intuitivamente. Eppure, nonostante qualche tardiva e timida dichiarazione del Presidente Rossi, i numeri del contagio e dei decessi salgono...

sabato, 21 marzo 2020, 17:39

La Direzione medica di Presidio dell'ospedale Apuane informa la cittadinanza che, da qualche giorno, è attivo un servizio rivolto ai famigliari dei pazienti ricoverati e risultati positivi al Covid-19, per informarli sulle loro condizioni cliniche.Le telefonate dei familiari sono accolte tutti i giorni, compreso il sabato e la domenica, dalle...

sabato, 21 marzo 2020, 15:26

Prosegue nelle farmacie comunali di Nausicaa Spa il servizio di consegna a domicilio dei medicinali. L'iniziativa, realizzata in collaborazione con Assofarm e Croce Rossa Italiana - Italian Red Cross, è stata avviata per dare supporto ai cittadini e limitare al massimo gli spostamenti, come previsto dal decreto #iorestoacasa.