Provincia: misure di contrasto e contenimento al virus Covid-19

venerdì, 13 marzo 2020, 13:55

L’input arrivato dalla Presidenza del consiglio dei ministri per meglio contrastare la diffusione del virus Covid-19 è quello di alleggerire la presenza di personale all’interno degli uffici individuando le attività indifferibili e da rendere in presenza negli uffici della pubblica amministrazione, assicurando in via ordinaria le prestazioni lavorative in forma agile, in poche parole da casa propria, nei casi in cui sia possibile.

È quello che ha fatto la Provincia di Massa-Carrara con u decreto del presidente, Gianni Lorenzetti, che ha in via preliminare individuato queste attività: protezione civile, polizia provinciale, vigilanza e direzione dei alvori sui cantieri per la manutenzione degli edifici scolastici, della rete stradale provinciale e degli altri lavori di competenza, supporto informatico e per le comunicazioni e attività amministrative e di coordinamento strettamente necessarie per non interrompere i servizi.

Le attività da rendere in presenza dovranno essere svolte nel rispetto delle indicazioni e cautele già note al personale.

Il presidente ha poi disposto che le attività lavorative che non necessitano della presenza in servizio siano svolte, nei casi in cui è possibile “in forma agile”.

Viene incentivato il riscorso alle ferie, specialmente per quelle pregresse, anche attraverso l’assegnazione d’ufficio, come permesso al datore di lavoro.

In questo modo quindi si riduce sensibilmente la compresenza del personale anche i considerazione del fatto che per le attività indifferibili sarà adottato un criterio di presenza a rotazione dei dipendenti

Confermate le modalità di apertura degli uffici di Palazzo Ducale già diffuse nei giorni scorsi.

L’accesso agli uffici è consentito dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 su appuntamento per le attività inderogabili che non possono essere fatte utilizzando altre forme di contatto: telefonico, e-mail o PEC.

I numeri di telefono dei singoli Uffici e gli indirizzi e-mail sono disponibili sul sito internet dell’Ente (www.provincia.ms.it). Può essere utilizzato anche il numero 0585/816205 in orario d’Ufficio.

Per l’accesso è necessario presentarsi all’ufficio accoglienza, sul lato destro all’ingresso di Palazzo Ducale, e sarà possibile solo una persona alla volta, rispettando la distanza minima di sicurezza di almeno un metro.

Si raccomanda fortemente di utilizzare, prima di accedere agli uffici, le soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani disponibili all’ingresso.