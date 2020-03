#Restiamoacasa con Serinper: sulla pagina social consigli degli educatori per divertirsi in famiglia

martedì, 24 marzo 2020, 16:10

Restare a casa tutto il giorno e divertirsi è possibile. Ci sono tante attività da fare o inventare per passare il tempo, soprattutto se ci sono dei bambini in famiglia. E se vi mancano gli spunti, basta seguire la pagina Facebook della cooperativa sociale Serinper dove troverete idee sempre interessanti per organizzare delle attività originali e divertenti chiusi fra le mura di casa, coinvolgendo tutti, anche i più piccini con la campagna #restiamoacasa con Serinper. Bastano davvero pochi oggetti e tanta voglia di fare. Un filo di spago, delle penne da cucina (vanno bene pure lisce) e un po' di tempera ed ecco delle collane colorate. Carta e colori per creare cornici originali. Oppure si può inventare il cinema a casa programmando i film da vedere giorno per giorno, ora per ora nel salotto di casa: basta rispettare gli orari di inizio e avere il 'biglietto'. La primavera di fiori e farfalle di carta arriva fin dentro la cucina. Ovviamente non mancano le attività di cucina per tutte le età. E potrete persino imparare a creare un telaio casalingo per provare a tessere dei piccoli manufatti. Tante idee che si trovano sulla pagina social di Serinper per passare il tempo senza uscire. Oggi più che mai è importante restare a casa per fermare il virus ma non bisogna rinunciare allo svago.