Rinviata la conferenza del professor Renato Del Ponte

martedì, 3 marzo 2020, 22:02

La messa, un convegno, alcuni interventi di esperti e poi la tombola e il tè coi biscotti: l’8 marzo, a Bergiola Maggiore sarà un’intera giornata dedicata alle donne grazie all’evento “Una donna per amica” promosso dall’associazione culturale e ricreativa Pubblica assistenza Bergiola Maggiore e Bargana e che si svolgerà a...

martedì, 3 marzo 2020, 22:01

In merito alla notizia riportata da diversi organi d’informazione relativa al mancato scorrimento della graduatoria vigente per l’assunzione di operatori socio sanitari (Oss) l’Azienda USL Toscana nord ovest tiene a precisare che:

martedì, 3 marzo 2020, 22:00

Avrebbe dovuto tenersi domani alle 18 a palazzo Binelli la conferenza " Arte al femminile" organizzata dal Soroptimist Club Apuania con Cordelia Von den Steinen Casella come ospite, ma gli organizzatori hanno deciso di rimandare l'evento per rispettare le indicazioni sanitarie volte a contrastare la diffusione del contagio da coronavirus.

martedì, 3 marzo 2020, 17:24

Il dipartimento formazione di Confartigianato Imprese Massa Carrara comunica che il prossimo Lunedì 16 marzo inizierà un nuovo corso di aggiornamento, per addetto al pronto soccorso.

martedì, 3 marzo 2020, 17:19

"In Toscana ci siamo attenuti ai consigli che vengono dal mondo scientifico senza lisciare il pelo alla paura come molti hanno fatto e continuano a fare, commettendo un grave errore. Noi continueremo a controllare eprevenire come abbiamo fatto fin dall'inizio, con razionalità e nervi saldi".Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Enrico...

martedì, 3 marzo 2020, 17:19

Cave e lapideo, approvate le Linee di indirizzo per l'utilizzo della macchina tagliatrice a filo diamantato. Il documento, approvato in una delle ultime sedute della Giunta, va a integrare e a completare le linee diindirizzo per l'uso degli esplosivi in cava, l'avanzamento al monte, il sezionamento e la riquadratura, nell'ambito del Piano straordinario...

martedì, 3 marzo 2020, 17:18

Inizia nella mattinata di mercoledì 4 marzo l’intervento di somma urgenza sulla Sp 4 per San Carlo nel Comune di Massa, all’altezza del km 2, in corrispondenza del movimento franoso che ha riversato materiale sulla sede stradale nella mattina del 3 marzo.

martedì, 3 marzo 2020, 13:27

L’amministrazione comunale di Carrara ha fissato alle ore 12.30 del prossimo 15 marzo i nuovi termini per la presentazione delle candidature per l'Avviso pubblico per la manifestazione d’interesse finalizzata a individuare i fondi sfitti ubicati nel centro storico di Carrara, in attuazione del progetto “Carrara Si-Cura”.

martedì, 3 marzo 2020, 12:48

Sarà il 1° giugno 2020 il primo giorno della nuova gestione del trasporto pubblico locale su gomma in Toscana. Con una delibera approvata all’unanimità dalla Giunta, la Regione Toscana ha stabilito che il nuovo contratto di servizio con l’affidamento a lotto unico regionale all’azienda Autolinee Toscane (di proprietà della francese...

martedì, 3 marzo 2020, 12:47

Sono 4.000 i lavoratori e le lavoratrici che dal 1° marzo non avranno un lavoro a seguito dell'esclusione dal processo di internalizzazione dei servizi di pulizia, ausiliariato e decoro nelle scuole italiane. "E' questo il drammatico epilogo della due giorni di trattativa al Ministero del Lavoro per esaminare e ricercare...