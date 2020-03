Roberta Dei chiede più tutela per i lavoratori e una migliore gestione delle risorse di polizia

sabato, 21 marzo 2020, 18:55

"Più sicurezza e dotazioni DPI per i lavoratori" è la richiesta che, da settimane, la consigliera comunale Roberta Dei pone al sindaco di Massa Francesco Persiani. Secondo la consigliera però il sindaco si sarebbe mosso in ritardo per trovare i rifornimenti necessari, tant'è che anche alcune sigle sindacali avrebbero segnalato alla Prefettura di Massa-Carrara le inadempienze del sindaco Persiani.

"Se tutte le sigle sindacali sentono di dover scrivere alla Prefettura di Massa-Carrara per chiedere maggiore sicurezza sul lavoro un motivo dovrà pur esserci. – ha dichiarato la Dei - Quel motivo sicuramente deve ricercarsi nel ritardo con cui l'amministrazione Persiani ha risposto alle sollecitazioni di chi, come me, chiedeva da settimane di prodigarsi a recuperare mascherine per il tramite delle nostre farmacie comunali".

La Dei denuncia anche la mala gestione risorse del personale di Polizia Municipale. Infatti proprio in un momento delicato, come quello che stiamo vivendo, occorrerebbe una maggiore vigilanza sugli spostamenti dei cittadini, ma il Comandante della Polizia Municipale, secondo la Dei, starebbe impegnando alcune risorse per effettuare il trasloco in via Angelini.

"Mi chiedo se il Sindaco Persiani sia a conoscenza del fatto che il personale della Municipale sarebbe impiegato in una attività non necessaria in un momento di emergenza dove serve collaborazione e divisione dei compiti fra tutte le forze dell'ordine. – ha lamentato la Dei - Se fosse confermato, che parte della Polizia Municipale sarebbe stata impegnata nelle attività di trasloco, allora saremmo di fronte a una gigantesca irresponsabilità".

La Consigliera osserva che bisognerebbe pensare a ruotare il personale, sia della Polizia Municipale, sia della Farmacie che del Comune in maniera tale da garantirne la sicurezza ed evitare che un possibile caso di contagio metta a rischio i loro servizi.

"Quello che sta accadendo con il personale sanitario dovrebbe essere da monito a Persiani e ai suoi assessori – continua la Consigliera - invece rilevo come troppo spesso le osservazioni costruttive che vengono portate alla loro attenzione sono rispedite al mittente con una certa dose di irritazione".