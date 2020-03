Shop-in ha deciso di offrire l’adesione gratuita a tutti i commercianti e di trasformare la piattaforma in un servizio di informazione per i cittadini

giovedì, 12 marzo 2020, 14:00

Alla luce del DPCM 11 marzo 2020, vista la situazione di emergenza Shop-in ha deciso di offrire l’adesione gratuita a tutti i commercianti e di trasformare la piattaforma in un servizio di informazione per i cittadini sui servizi offerti da tutte le attività (ristoranti, negozi) a domicilio e non. L’iniziativa parte da Massa grazie alla concertazione con il Presidente di Confcommercio della città Beppe Pieretti.

La App è nata come strumento del commercio tradizionale per pubblicizzare i propri articoli e far conoscere la propria vetrina: la App Shop-in è scaricabile gratuitamente.

La App e il portale a disposizione gratuitamente dei negozi e delle botteghe tradizionali per promuovere i servizi offerti in questo momento di emergenza nazionale.

Anche Shop-in decide di mettersi al servizio della comunità e offre la propria piattaforma al servizio dei pubblici esercizi e di tutte gli esercizi commerciali che in questi giorni dovranno trasformare le loro attività, puntando sulle consegne a domicilio. Resta invece la finalità originaria per quei negozi (alimentari, tabacchi ed edicole) che per il DPCM dell’11 marzo possono normalmente restare aperti. L’iniziativa parte dalla città di Massa ed è stata concertata da Progecom (la società che gestisce la piattaforma Shop-in) con il Presidente di Confcommercio Massa Beppe Pieretti che invita i suoi colleghi ad aderire alla piattaforma.

Dopo la positiva sperimentazione fatta nella città di Lucca, grazie al patrocinio del Comune e di Confcommercio Lucca e Massa Carrara, la App stava per essere lanciata sul mercato toscano quando è scoppiata l’emergenza Corona Virus. Da qui la necessità di sospendere qualsiasi approccio commerciale e la volontà di consentire a tutti i commercianti di aderire gratuitamente a Shop-in, per far diventare la App e il sito www.shop-in.itun vero e proprio servizio di pubblica utilità per informare la cittadinanza su quanto ristoranti, negozi e bar possono offrire a domicilio alla clientela in questa delicata fase della vita del nostro paese.

Shop-in dà la possibilità a chiunque di consultare sul proprio telefono (o sul portale) tutte le vetrine della città, ricevere le notifiche push delle offerte e delle promozioni attive, oppure semplicemente visualizzare i nuovi articoli appena arrivati in negozio. Nella homepage della App, infatti, è possibile consultare i prodotti pubblicati dagli esercizi aderenti. Dalla pagina dei negozi, poi, è possibile selezionare quelli preferiti e ricevere le notifiche di tutte le promozioni attive oppure soltanto quelle delle categorie merceologiche o dei negozi di interesse.

I commercianti interessati ad aderire, possono contattare i gestori della piattaforma inviando una mail a info@shop-in.it oppure telefonando al numero indicato nella sezione contatti del sito www.shop-in.it. S’invitano i cittadini a scaricare gratuitamente la App Shop-in dagli store Apple e Google Play.