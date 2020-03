"Siamo orgogliosi di voi": FdI Carrara ringrazia sanitari e forze dell’ordine

Altre notizie brevi

venerdì, 13 marzo 2020, 17:41

Nonostante le normative circa il Covid-19 non consentano le visite in struttura dei parenti, RSA Villa Angela è riuscita a veicolare un messaggio con un'iniziativa e un video su Facebook realizzato proprio dai nostri ospiti, per comunicare con le loro famiglie in maniera divertente e anche toccante:"Ci sono momenti di...

venerdì, 13 marzo 2020, 17:11

Nell’ambito delle misure di contenimento dell’emergenza Coronavirus Covi-19, sono attuate le seguenti misure sul mezzi pubblici Ctt Nord. A renderle note è stata la stessa azienda:

venerdì, 13 marzo 2020, 17:03

Il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi ha incontrato oggi i segretari generali di CGIL, CISL e UIL della Toscana per valutare la situazione del lavoro in rapporto alle ordinanze nazionali e regionali per il contenimento della diffusione del virus Covid-19.

venerdì, 13 marzo 2020, 16:13

La Toscana si attrezza per far fronte ancora di più all’emergenza Coronavirus. La copia cartacea della ricetta dematerializzata - ovviamente e come sempre su prescrizione del medico - si potrà d’ora in poi stampare direttamente in farmacia.

venerdì, 13 marzo 2020, 14:10

First-Cisl, segreteria territoriale Toscana Nord: Preoccupati per il continuo afflusso di persone agli sportelli delle banche, delle assicurazioni e dell’agenzia delle entrate riscossioni, quali rappresentanti sindacali dei lavoratori di tali comparti invitiamo la cittadinanza al rispetto delle disposizioni emanate dal Consiglio dei Ministri in merito all’emergenza Coronavirus. Uscire per andare allo...

venerdì, 13 marzo 2020, 14:06

"Gli sforzi del sindaco Persiani sulla Tari e sulla tassa del suolo pubblico - Roberta Dei, gruppo misto di maggioranza - devono essere maggiori, dal momento che il settore del commercio sta subendo chiusure e pesanti restrizioni per la pandemia del Coronavirus.

venerdì, 13 marzo 2020, 14:03

"L’emergenza sanitaria conseguente alla diffusione del Co-Vid19 impone la massima attenzione in tutti i settori della vita professionale e sociale": a sostenerlo è Stefano Montali, presidente di Confartigianato Odontotecnici.

venerdì, 13 marzo 2020, 13:59

"Prima di tacciare la Filbi Uil di contravvenire alle misure di sicurezza del Decreto del Presidente del consiglio dei ministri di contenimento del coronavirus, sarebbe saggio da parte delle Rsu attuali e del Consorzio di Bonifica accertarsi di aver fornito nei tempi tutti i dispositivi di protezione sanitaria necessari per...

venerdì, 13 marzo 2020, 13:55

L’input arrivato dalla Presidenza del consiglio dei ministri per meglio contrastare la diffusione del virus Covid-19 è quello di alleggerire la presenza di personale all’interno degli uffici individuando le attività indifferibili e da rendere in presenza negli uffici della pubblica amministrazione, assicurando in via ordinaria le prestazioni lavorative in forma...

giovedì, 12 marzo 2020, 20:55

Il Premio Montale Fuori di casa, in occasione dell'avvicinarsi della Giornata Mondiale della Poesia desidera ricordare che per il 21 marzo era stata preventivata a Madrid, presso il Circulo de Bellas Artes diretto dal professor Valerio Rocco Lozano, la premiazione del poeta spagnolo Luis García Montero.