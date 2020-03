Sull'Ospedale Jacopo Ferri risponde all'attacco dei consiglieri di minoranza di Pontremoli

domenica, 8 marzo 2020, 08:36

Jacopo Ferri replica all'attacco dei consiglieri di opposizione del comune di Pontremoli in merito all'ospedale.



"I consiglieri di opposizione di Pontremoli - esordisce -, come al solito, parlano lisciando il pelo dei loro capi PD dalla parte giusta, in barba agli interessi del nostro Ospedale e della nostra gente".



"Sono loro - attacca - che probabilmente sono a caccia di candidature per le regionali (staremo a vedere chi sarà in campo), ma le elezioni in questa storia non c'entrano nulla. Ho posto il problema della folle chiusura del reparto di rianimazione già lunedì sera al Dott. Biselli e l'amministrazione di Pontremoli lo ha inoltre sollevato, insieme a diverse altre questioni lamentate in questi giorni, alla dottoressa Casani, e non solo, in più occasioni".



"Le risposte sono state le solite - incalza -: imbarazzo, scuse insensate, strategie sbagliate, immobilismo o peggio ancora operazioni di scarica barile che hanno messo in difficoltà gli operatori medici e paramedici sul campo, oltre che gli amministratori locali. Di fronte a ciò - mi spiace se i consiglieri PD se ne dolgono - io ho reagito e reagirò ponendo sempre più all'attenzione pubblica i problemi e chiedendo a gran voce le soluzioni che tutelino i cittadini: in particolare, la riapertura immediata del reparto di rianimazione, a detta di ogni esperto assolutamente sensata e sempre più necessaria".



"La reclamata unità - spiega - dovrebbe esserci su questo tema, le speculazioni e la disonestà politica di cui mi accusano permeano in realtà proprio il modo di ragionare e di agire dei consiglieri di minoranza. Le loro prese di distanza da una verità che tutti tocchiamo con mano ogni giorno, e che - lo ripeto - è stata posta in evidenza in primis nelle sedi istituzionali, sono deprimenti e figlie, quelle sì, di logiche partitiche e dei giochini ridicoli a cui ci hanno abituati da anni, con i quali cercano credito probabilmente alla corte dei potenti della Regione, loro davvero sulla pelle dei pontremolesi".



"Dicano pure quello che più gli è utile - conclude -, io proseguo la mia battaglia di coerente e reale difesa del nostro Ospedale e dei suoi reparti/servizi, anche rischiando di essere strumentalizzato in tempi difficili come quello che stiamo vivendo, perché so che è la strada giusta più che mai in questa fase delicata e non devo rendere conto né al PD né a loro, bensì al nostro territorio e alla popolazione. In settimana, rimanendo così le cose, chiederò ai consiglieri regionali ed ai parlamentari di FI di presentare interrogazioni ai rispettivi governi sul perché il reparto è stato chiuso e sul perché con questa crisi in atto non sia ancora stato riaperto. Sperando che nel frattempo non si renda necessario alcun trasporto per grave insufficienza respiratoria da Gravagna o da Zeri o da altra zona montana verso Lucca o Pisa o verso altro Ospedale della Toscana".