Tpl, dal 1° giugno il servizio passa ad Autolinee Toscane

Altre notizie brevi

martedì, 3 marzo 2020, 13:27

L’amministrazione comunale di Carrara ha fissato alle ore 12.30 del prossimo 15 marzo i nuovi termini per la presentazione delle candidature per l'Avviso pubblico per la manifestazione d’interesse finalizzata a individuare i fondi sfitti ubicati nel centro storico di Carrara, in attuazione del progetto “Carrara Si-Cura”.

martedì, 3 marzo 2020, 12:47

Sono 4.000 i lavoratori e le lavoratrici che dal 1° marzo non avranno un lavoro a seguito dell'esclusione dal processo di internalizzazione dei servizi di pulizia, ausiliariato e decoro nelle scuole italiane. "E' questo il drammatico epilogo della due giorni di trattativa al Ministero del Lavoro per esaminare e ricercare...

martedì, 3 marzo 2020, 10:48

Ecco la programmazione completa, con tanto di descrizione dei film, al Cinema Garibaldi Carrara, Il Nuovo La Spezia e Astoria Lerici dal 3 all'11 marzo.CINEMA TEATRO GARIBALDI CARRARAMARTEDÌ 3 MARZO21.00 MARIANNE E LEONARD PAROLE D'AMORE MERCOLEDÌ 4 MARZO21.00 MARIANNE E LEONARD PAROLE D'AMORE GIOVEDÌ 5 MARZO21.00 STORIA DI UN MATRIMONIO ( In...

martedì, 3 marzo 2020, 08:14

Sopraggiunte a Stefano Benedetti, presidente del consiglio comunale di Massa, alcune segnalazioni circa il sistema che viene utilizzato all' ingresso principale del Noa per far disinfettare le mani ai visitatori.

martedì, 3 marzo 2020, 00:22

Il segretario della sezione Mazzini del PRI di Massa, Giorgio Raffi, ha diffuso un comunicato relativo alla posizione della sezione Mazzini sulle prossime elezioni regionali della Toscana:

lunedì, 2 marzo 2020, 17:14

Confartigianato Imprese Massa Carrara, di concerto con la propria sede Nazionale, sta conducendo una rilevazione sugli eventuali danni economici reali subiti dalle imprese conseguentemente al diffondersi del "fenomeno coronavirus". Ad oggi abbiamo una percezione abbastanza definita della dimensione macro del fenomeno, ma vorremmo arricchirla con una conoscenza analitica della situazione che possa...

lunedì, 2 marzo 2020, 17:13

Cambia il senso unico di marcia in via Pascoli e l’amministrazione del sindaco Francesco Persiani adotta provvedimenti alla viabilità di concerto con i commercianti della zona e i residenti. Alcuni mesi fa a seguito di alcune modifiche delle strade limitrofe, e quindi per rendere più scorrevole la circolazione, era stato...

lunedì, 2 marzo 2020, 17:12

Ci sono oltre 300 mila euro in più a disposizione per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali nel 2020 e poi in progressione sempre di più fino al 2024 per un totale di ulteriori 5 milioni 254 mila euro: la notizia è arrivata dal Ministero delle infrastrutture che ha sbloccato...

lunedì, 2 marzo 2020, 17:12

Dopo gli interventi di potatura già effettuati nei mesi scorsi sul territorio comunale proseguono le azioni dell’amministrazione del sindaco Francesco Persiani per la cura dell’ambiente e del decoro cittadino. Nel mese di dicembre sono stati tagliati i rami degli alberi di via E.

lunedì, 2 marzo 2020, 17:09

La società SMG Servizi di Mobilità Garantita consegna un mezzo all’Associazione Auser ODV Carrara, che sarà a costo zero per quattro anni, dando la possibilità di incrementare i servizi di trasporto per persone disabili e svantaggiate.