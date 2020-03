Uil Fpl: "Emergenza virus, Oss in prima linea 'discriminati': sia riconosciuto ruolo sanitario"

sabato, 14 marzo 2020, 13:34

"Nel momento dell'emergenza coronavirs Sars-CoV-2 è doveroso riconoscere il ruolo fondamentale di tutti coloro che stanno lavorando e contribuendo a salvare le vite di centinaia di persone all'interno di ospedali e strutture sanitarie di Massa Carrara. Medici e infermieri, certo, ma oggi vogliamo dedicare un pensiero agli Operatori socio sanitari ancora troppo discriminati, chiamati a fare di tutto e di più senza che gli sia riconosciuta la dignità professionale che meritano. Sarebbe ora che il Ministero della salute emanasse subito un decreto per riconoscere a tutti gli Oss l'inquadramento nel ruolo sanitario che oggi non c'è". Ad alzare la voce a difesa degli operatori socio sanitari è il segretario della Uil Fpl Massa Carrara, Claudio Salvadori: il sindacato a livello nazionale si sta facendo promotore di una rivendicazione in tal senso e Salvadori la vuole ribadire con forza anche a livello provinciale, proprio nei giorni in cui la figura degli Oss è essenziale all'interno dei presidi sanitari: "Un momento come questo, tra i tanti effetti clamorosi che investono il mondo del lavoro della sanità, ne produce uno particolarmente insopportabile. Quello di amplificare in maniera estrema l'evidenza delle ingiustizie e delle discriminazioni che investono proprio coloro che sono chiamati ad operare in prima linea. Ci riferiamo in particolare agli Oss che rappresentano veramente la carne da cannone dei nostri reparti ospedalieri. Il fatto che in queste ore questi lavoratori siano chiamati a fare di tutto e di più senza nemmeno che gli sia riconosciuto il ruolo e la dignità professionale che meritano, è una cosa che stride in maniera veramente inaccettabile. Noi ci rivolgiamo al Ministro Speranza, come tutto il sindacato nazionale: riconosca a tutti gli Oss l'inquadramento nel ruolo sanitario. Se non ora, quando?". Ma parlando di problemi della sanità ce n'è un altro che si sta verificando proprio in questi giorni stavolta a discapito degli infermieri, per i quali ormai è superfluo sottolineare l'impegno e l'abnegazione quotidiani in condizioni spesso disparate per far fronte all'emergenza: l'aumento della tassa di iscrizione annuale all'Opi (Ordine professione infermieristiche) di Massa Carrara. "Un salto netto, da 80 a 90 euro – sottolinea Salvadori -. Abbiamo inviato una lettera al presidente provinciale dell'Ordine il cui senso è questo: senza entrare nel merito di decisioni che non ci competono, facciamo nostra la richiesta degli infermieri chiedendo che venga revocata questa decisione, considerata anche la drammatica situazione sanitaria in cui versa il paese. Anzi - conclude -, visto quel che sta accadendo crediamo che dovrebbe essere presa in considerazione anche una riduzione della tassa di iscrizione".