Un lungo applauso agli operatori sanitari fuori dal Delle Apuane: Il Pd di Massa chiede due consigli comunali speciali dedicati all’emergenza coronavirus

mercoledì, 25 marzo 2020, 17:46

Un sentito ringraziamento da parte della Zona distretto delle Apuane dell'Azienda USL Toscana nord ovest, per il generoso gesto di solidarietà dell'Associazione Campeggi di Massa. "In questi giorni - commenta Monica Guglielmi, responsabile della Zona Apuana - abbiamo ricevuto dall'Associazione Campeggi di Massa una consistente donazione di mascherine chirurgiche che andranno in...

mercoledì, 25 marzo 2020, 16:15

Ancora neve, anche a bassa quota e ancora vento su tutta la Toscana per oggi, mercoledì 25 marzo e domani giovedì 26 marzo. A causare il protrarsi di queste condizioni meteo è una zona di bassa pressione che, dalla Sicilia, richiama masse di aria fredda verso la Toscana.

mercoledì, 25 marzo 2020, 12:30

Vista la situazione di emergenza in cui si trova la nostra provincia e le nostre strutture sanitarie, la Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara si è mobilitata per contrastare l’emergenza Coronavirus e il suo diffondersi con l’acquisto di kit screening immunobiologici per tutto il personale del NOA.

martedì, 24 marzo 2020, 16:10

Restare a casa tutto il giorno e divertirsi è possibile. Ci sono tante attività da fare o inventare per passare il tempo, soprattutto se ci sono dei bambini in famiglia. E se vi mancano gli spunti, basta seguire la pagina Facebook della cooperativa sociale Serinper dove troverete idee sempre interessanti...

martedì, 24 marzo 2020, 15:02

Da oggi Confartigianato Imprese Massa Carrara raccoglie le testimonianze, le valutazioni e le impressioni degli imprenditori apuani nell’ambito del nuovo format “Editoriale di un Artigiano” – così è intervenuto in una nota stampa il direttore di Confartigianato Imprese Massa Carrara Gabriele Mascardi.

martedì, 24 marzo 2020, 14:59

A seguito dell’applicazione del DPCM del 22/03/2020 come misura di contrasto al diffondersi del virus Covid-19, gli uffici della Fondazione rimarranno ulteriormente chiusi fino al giorno 3 aprile compreso.

martedì, 24 marzo 2020, 14:58

«Sul personale medico di 118 per anni Rossi, davanti alle nostre richieste di reclutamento, ha affermato che mancassero i professionisti. Invece avevamo ragione noi: mancavano i concorsi. E oggi la protesta dei convenzionati privi di tutele che chiedono di essere assunti ci vede convintamente al loro fianco»: così il Capogruppo...

martedì, 24 marzo 2020, 14:56

L'alta pressione centrata sull'Europa nord orientale richiama masse d'aria fredda verso la Toscana. Anche per tutta la giornata di oggi, martedì 24 marzo e per quella di domani, mercoledì 25 marzo, saranno possibilipossibili nevicate fino a bassa quota sui settori appenninici.

martedì, 24 marzo 2020, 14:54

"Considerato il ruolo fondamentale del personale sanitario, la necessità di rispettare i turni di lavoro e la scarsità di tempo per il riposo, da oggi medici, infermieri, oss e altri operatori della sanità avranno accesso prioritario alla spesa e saranno pertanto autorizzati dal personale di punto vendita a superare eventuali...

lunedì, 23 marzo 2020, 15:04

Un'area di alta pressione centrata sull'Europa nord-orientale sta richiamando masse d'aria fredda verso la Toscana. Il fenomeno renderà possibile, tra questa notte e le prime ore del mattino di domani, martedì 24, possibili gelate nelle vallate riparate dal vento, in particolare Casentino, Valdarno superiore, Valdichiana, Valtiberina, aree del Fiora e...