Un ponte digitale per comunicare, tra ospiti e famiglie, in emergenza Covid-19: RSA Villa Angela e il messaggio di “io resto in casa… di riposo”

venerdì, 13 marzo 2020, 17:41

Nonostante le normative circa il Covid-19 non consentano le visite in struttura dei parenti, RSA Villa Angela è riuscita a veicolare un messaggio con un'iniziativa e un video su Facebook realizzato proprio dai nostri ospiti, per comunicare con le loro famiglie in maniera divertente e anche toccante:



"Ci sono momenti di difficoltà come questo, comuni a tutta la penisola, che vengono resi ancora più aspri dalla distanza che intercorre tra gli ospiti delle case di riposo e i loro familiari: infatti, proprio come richiedono i nuovi provvedimenti emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri “ai sensi e per effetto del comma 1. Del DPCM 04/03/2020, le nuove misure per il contrasto ed il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus modificano le precedenti regole di accesso dei visitatori alle Residenze”.

Questo, comporta - dunque - che “l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA) e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezioni”.

Ma RSA Villa Angela di Bagnone non si è fatta scoraggiare e ha costruito un ponte comunicativo tra ospiti e parenti grazie ai social network, approfittando dell’occasione per lanciare anche un messaggio di responsabilità e di vicinanza.

L'iniziativa "io resto in casa... di riposo" di RSA Villa Angela

"Cari parenti, seguite il nostro consiglio: rimanete a casa. Vi pensiamo sempre, con affetto. Ci mancate molto, ma siamo sicuri che presto torneremo ad abbracciarci. Nel frattempo, vi mandiamo tanti baci... ma ad un metro di distanza!"

Questo è il messaggio - uno spot contro la distanza che il Coronavirus impone - che alcune ospiti della Struttura RSA Villa Angela di Bagnone, Massa Carrara, hanno inviato ai loro cari, via Facebook, il 10 marzo scorso.

E, proprio attraverso i social network, come la pagine Facebook delle singole strutture, si potrà stabilire un contatto in attesa di riabbracciarsi tutti, dopo la fine dell'emergenza.

Il digitale, insomma, avvicina: in ogni struttura del Gruppo, gli ospiti potranno restare in contatto con i propri cari grazie alle videochiamate quotidiane, per abbattere le distanze che questa situazione comporta, così come i canali social - la pagina Facebook istituzionale e le pagine di ogni struttura, in cui viene documentata l’emozione della vita fianco a fianco ogni giorno, ma anche utili per restare aggiornati su eventi e novità - saranno nei prossimi giorni la testimonianza che la vita, le attività e l’assistenza non possono mai fermarsi, per continuare, anzi, più forti di prima, in attesa che tutto torni alla tanto auspicata normalità.

Villa Angela

RSA Villa Angela si trova nel cuore della Lunigiana, incorniciata dalle alpi apuane a pochi Km dai caselli autostradali di Aulla e Pontremoli. Distribuita su due piani, si compone di 3 nuclei destinati a diverse tipologie di utenza. Le camere, doppie e singole, sono tutte ben arredate e funzionali.

Sono inoltre presenti palestra per le attività di fisioterapia, luminose sale da pranzo ed ampi spazi polivalenti dedicati alle attività ricreative, all’accoglienza dei familiari, allo svolgimento delle celebrazioni religiose e all’organizzazione di feste ed eventi. Esternamente la struttura dispone di un ampio giardino dove gli ospiti possono concedersi passeggiate e momenti di relax all’aria aperta in un contesto sicuro e protetto.

La struttura dispone di 60 posti letto, di cui 50 accreditati dalla Regione Toscana rivolti a non autosufficienti e 10 autorizzati per autosufficienti e promuove un approccio finalizzato soprattutto al perseguimento del benessere e della salute della persona.

Il Gruppo La Villa

Gruppo La Villa opera nel settore socio-sanitario dal 1996, fornendo servizi residenziali per anziani non autosufficienti e categorie fragili.

Le nostre strutture accolgono anziani, gravi e gravissimi disabili, persone con decadimento cognitivo, lieve, medio e grave, pazienti con patologie di carattere psichiatrico, sia in regime residenziale, che diurno, sia per soggiorni definitivi o temporanei. In tutte le residenze le soluzioni abitativo-alberghiere sono confortevoli ed è assicurato un servizio assistenziale di alta qualità

Attualmente il Gruppo gestisce 24 strutture e si estende su cinque Regioni, tra cui Piemonte, Lombardia, Toscana, Liguria, Emilia Romagna, offrendo ai propri clienti quasi 1800 posti letto complessivi.

www.lavillaspa.it