Una Provincia che non ha chiuso e non chiude nell’emergenza. Ridotte le presenze giornaliere, garantendo i servizi indifferibili. Attivato il lavoro agile

giovedì, 26 marzo 2020, 13:14

Si attesta tra il 25 e il 30% la presenza media giornaliera del personale della Provincia di Massa-Carrara durante l’emergenza Covid-2019: si tratta dei dipendenti che rientrano all’interno dei servizi dichiarati indifferibili ovvero quelli da rendere in presenza negli uffici: protezione civile, polizia provinciale, vigilanza e direzione dei lavori sui cantieri per la manutenzione degli edifici scolastici, della rete stradale provinciale e degli altri lavori di competenza, supporto informatico e per le comunicazioni e attività amministrative e di coordinamento strettamente necessarie per non interrompere i servizi.

La riduzione della presenza è stata possibile attivando tutti gli strumenti ammessi dai recenti provvedimenti: dalla turnazione per i servizi indifferibili, allo smaltimento delle ferie pregresse, fino al lavoro agile, da casa.

Una Provincia che non ha chiuso e non chiude, portando avanti le sue attività in modalità “diversa”, attraverso appunto il lavoro dalla propria residenza o domicilio. C’è sempre la possibilità di contattare gli uffici via mail o anche telefonicamente (l’amministrazione ha attivato per chi è in lavoro agile, la possibilità del trasferimento di chiamata per le telefonate in ingresso: numeri di telefono e indirizzi di mail di uffici sono reperibili sul sito. E’ possibile anche fare riferimento al numero 0585/816205