Zona Apuane, il ringraziamento alle associazioni "Campeggi di Massa" e "Marco Lucetti"

mercoledì, 25 marzo 2020, 17:46

Un sentito ringraziamento da parte della Zona distretto delle Apuane dell'Azienda USL Toscana nord ovest, per il generoso gesto di solidarietà dell'Associazione Campeggi di Massa. "In questi giorni - commenta Monica Guglielmi, responsabile della Zona Apuana - abbiamo ricevuto dall'Associazione Campeggi di Massa una consistente donazione di mascherine chirurgiche che andranno in uso ai nostri operatori che continuano a svolgere, anche durante l'emergenza, un prezioso servizio per la comunità. Ringrazio in particolare il presidente dell'Associazione Marco Lucetti".