Agnesini: "Appello personale sanitario, piena solidarietà"

martedì, 21 aprile 2020, 15:20

Dopo aver appreso da un'agenzia di un appello dei nostri medici ed infermieri e tutto il personale ospedaliero sanitario, Stefano Agnesini, rappresentante del mondo delle imprese con Leonardo Tessa responsabile delle imprese ambulanti, commenta: "Esprimo piena solidarietà a tutto il personale sanitario condividendo a pieno le loro perplessità. Eravamo in videoconferenza quando c’è giunta questa notizia, stavamo giusto ragionando sulla positività o meno di aprire le nostre imprese quando questa doccia gelida ci ha raggiunto. Non vorremo vanificare tutti i nostri impegni e tutti i sacrifici e impegno profuso da tutto il personale ospedaliero che né approfitto per osservare che sono giorni che ricevo notevoli segnalazioni che fanno molto arrabbiare. Vengono definiti Eroi dai nostri politici nazionali e regionali, li ringraziano e poi vengo a scoprire che sono stati completamente abbandonati al fronte senza armi, per armi intendo quei dpi dispositivi di protezione che il presidente Rossi obbliga a mezzo di un ordinanza di fornire ai dipendenti delle nostre imprese e lui stesso non li fornisce ai suoi quanto più grave che i nostri non sono soggetti a rischi così elevati come i suoi. Premesso tutto ciò siamo e saremmo a fianco veramente sia virtualmente che fisicamente dei nostri medici, infermieri oss personale dipendente dei cup volontari e personale delle pulizie che operano nelle strutture sanitarie. Faccio appello al prefetto e al presidente Rossi e Presidente Conte non riaperte le nostre aziende siano a quando non saremmo sicuri di essere tranquilli. Anche perché le terremmo chiuse noi in senso di rispetto a quelle persone che tutti i giorni si sacrificano per il bene nostro. Grazie Eroi per noi lo siete veramente. Chiudo con un appello di sensibilizzazione al Presidente Rossi cerchi di fare di più per i nostri operatori sanitari in termini di dpi gli ospedali non possono andare avanti solo di donazioni, non è tollerabile che il privato donatore trova i dispositivi e la regione non è ancora riuscita reperire il materiale".