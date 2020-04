Ambliopia, tutto sommato facile da battere

Altre notizie brevi

giovedì, 9 aprile 2020, 21:38

Covid-19, Francesco De Pasquale: Oggi l’azienda sanitaria ci ha comunicato 4 nuovi casi. I contagi come vedete non si fermano e questo deve esservi da monito in vista del fine settimana di Pasqua. Vi invito a continuare ad attenervi scrupolosamente alle norme di prevenzione, a non uscire e a limitare al...

giovedì, 9 aprile 2020, 21:37

Questa mattina il sindaco Francesco Persiani congiuntamente con l’assessore al Bilancio Pier Lio Baratta e l’assessore alle Attività produttive Paolo Balloni ha tenuto una riunione in video conferenza con Cassa depositi e prestiti e Sace s.p.a. per definire il coordinamento delle azioni volte al sostegno di famiglie ed imprese del territorio.

giovedì, 9 aprile 2020, 18:48

Sopralluogo questo pomeriggio del presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, e dell'assessore alla protezione civile, Federica Fratoni, ad Aulla dove ieri, in località Albiano Magra, è crollato il ponte sul fiume Magra.Rossi e Fratoni, accompagnati dai tecnici del Genio civile, hanno incontrato il sindaco Roberto Valettini al quale hanno confermato il pieno supporto e l'impegno...

giovedì, 9 aprile 2020, 16:41

"Sembra assurdo ma oggi dobbiamo "ringraziare" il Covid-19 se non siamo di fronte ad un'altra tragedia che poteva essere pesantissima in termini di vite umane. Oltre alle dichiarazioni di circostanza, che come sempre non mancheranno, è d'obbligo una riflessione, non certo nuova, soprattutto ora che in molti devono (dovrebbero) immaginarsi...

giovedì, 9 aprile 2020, 16:29

"Ennesima ferita per la nostra Toscana - dichiara il coordinatore toscano della Lega giovani Federico Bussolin - siamo vicini al lavoratore ferito e ci stringiamo attorno ai cittadini di Aulla ed ai liguri, già pesantemente colpiti dalla tragedia del Ponte Morandi che dovrebbe averci insegnato qualcosa: evidentemente non è così.

giovedì, 9 aprile 2020, 15:33

A causa del persistere dell'emergenza Covid-19 non è al momento possibile stabilire con certezza i tempi per il recupero degli spettacoli sospesi e già programmati al Teatro degli Animosi e alla Sala Garibaldi di Carrara. La tutela della salute deve essere messa al primo posto, nell’auspicio di un rapido ritorno...

giovedì, 9 aprile 2020, 15:30

A seguito del crollo del ponte ad Albiano Magra nella giornata di ieri, Filippo Frugoli, responsabile provinciale dei giovani del Carroccio, interviene sulla situazione: "A nome della Lega giovani Massa Carrara voglio esprimere la nostra solidarietà nei confronti dell'uomo ferito nella tragedia sfiorata di ieri.

giovedì, 9 aprile 2020, 15:14

"Per pura casualità - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - all'indomani del crollo del ponte di Albiano in Lunigiana, si è svolta la Commissione consiliare che si occupa, tra l'altro, d'infrastrutture." "Ne abbiamo, quindi, approfittato - prosegue il consigliere - per chiedere alcune cose all'Assessore Ceccarelli,...

giovedì, 9 aprile 2020, 14:56

"La mancata cura del verde può creare gravi problemi di pubblica sicurezza”. Non è un allarme da poco quello che lancia l’Associazione dei Manutentori del Verde di Confartigianato Imprese Massa Carrara, che si unisce all’appello nazionale alle Istituzioni in relazione a quanto contenuto nei vari Decreti succedutisi in questo periodo, in...

giovedì, 9 aprile 2020, 14:55

Una cerimonia commemorativa diversa per celebrare quest’anno il 75° anniversario della Liberazione di Carrara. A seguito del perdurare dell’emergenza sanitaria, il Presidente del Consiglio comunale Michele Palma, in accordo con la Conferenza dei Capigruppo, ha deciso di offrire alla cittadinanza la possibilità di seguire una diretta Facebook, sulla pagina della Presidenza...