Avviso pubblico per la nomina dei componenti della commissione per il paesaggio: il Comune di Carrara ha disposto la proroga dei termini di presentazione delle domande al prossimo 30 aprile

venerdì, 10 aprile 2020, 14:13

La decisione di prorogare i termini dell’avviso pubblico da sabato 11 a giovedì 30 aprile 2020 è stata presa in considerazione dell’attuale emergenza sanitaria e delle sempre più rigorose misure restrittive per la limitazione degli spostamenti; tali misure potrebbero, infatti, causare una possibile difficoltà nella presentazione delle domande di partecipazione alla selezione con le modalità indicate nell’avviso pubblico, laddove i candidati riscontrassero impedimenti nella trasmissione telematica delle domande.

La selezione pubblica indetta dal Comune di Carrara mediante curricula riguarda la nomina dei tre componenti della Commissione comunale per il paesaggio, scelti tra esperti in materia paesaggistica e ambientale La Giunta Comunale dovrà procedere alla nomina di tre esperti quali membri della Commissione, nel rispetto del principio delle pari opportunità tra uomo e donna. I membri della Commissione possono essere nominati una sola volta nello stesso territorio e non possono svolgere attività professionale che riguardi la tipologia di atti in materia edilizia e urbanistica di competenza dell'ente o degli enti presso i quali la commissione è costituita, per il periodo in cui svolgono le relative funzioni.

In base al provvedimento di proroga, le domande di partecipazione alla selezione, pertanto, dovranno essere inviate entro e non oltre il prossimo 30 aprile e indirizzate al Comune di Carrara – Settore Urbanistica e SUAP, con sopra indicata la dicitura: "Avviso pubblico per la nomina dei componenti la Commissione per il paesaggio". E’ possibile spedirle tramite raccomandata A/R indirizzata a Comune di Carrara Piazza II Giugno n. 1 – 54033 Carrara, oppure consegnarle a mano all'Ufficio Protocollo del Comune, o ancora inviarle tramite posta elettronica certificata all’indirizzo comune.carrara@postecert.it.

La domanda, corredata di tutta la documentazione, dovrà essere sottoscritta con firma digitale.

La documentazione completa è scaricabile sul sito del Comune all’indirizzo web.comune.carrara.ms.it