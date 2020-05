Baroncini, Conti e Persiani: "Giani blocca d'imperio la discussione d'importanti atti proposti dalla Lega"

giovedì, 30 aprile 2020, 16:43

"Come Sindaci - affermano Luca Baroncini, Michele Conti e Francesco Persiani, rispettivamente Sindaci di Montecatini Terme, Pisa e Massa - eravamo particolarmente interessati e con noi anche tanti nostri concittadini ad un atto, presentato dal Gruppo consiliare della Lega, che chiedeva di favorire una maggiore importanza e centralità del ruolo degli Enti locali, supportandoli anche economicamente, visto che, fra fondi vincolati ed accantonati, che assommano oltre un miliardo di euro, la Regione avrebbe importanti risorse a disposizione. L'aiuto della Regione sarebbe stato utilissimo per darci la possibilità, ad esempio, di non far pagare Tari e Cosap alle attività produttive che si sono fermate a causa della pandemia." "In questa delicata fase relativa alla ripartenza della nostra economia -proseguono i Sindaci-riteniamo, infatti, che le amministrazioni locali siano chiamate a svolgere un ruolo da protagonista, ma che parimenti debbano essere messe nelle ottimali condizioni per poter supportare adeguatamente e tempestivamente i propri concittadini."



"Tutto ciò-precisano i Sindaci-è stato però osteggiato dal Presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani che, in modo arbitrario ha deciso di non consentire il dibattito in Aula". "Rinviare la discussione al 6 maggio-sottolineano gli amministratori locali-vuol dire procrastinare ulteriormente la risoluzione di criticità che non possono, viceversa, più essere differite." "I cittadini-insistono Baroncini, Conti e Persiani-hanno l'urgenza di avere un concreto sostegno dalle Istituzioni, ma se la maggioranza continua con questo bavaglio alle minoranze, evitando di discutere proposte ragionevoli, ben difficilmente i toscani potranno avere l'aiuto che meritano." "Insomma-concludono i Sindaci- non è con le impuntature di parte che si risolvono i gravosi problemi determinati dal Coronavirus; le istituzioni regionali si calino nella complessa realtà attuale e non facciano come il Governo nazionale che a parole dice di voler collaborare e nei fatti sospende la democrazia."