Belatti (Assoarma): "Cerimonie per 25 aprile, inviata nota al prefetto"

mercoledì, 29 aprile 2020, 15:54

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera di Silvio Belatti, presidente Assoarma Massa Carrara, interviene in merito alle cerimonie legate alla Festa della Liberazione.



"Leggiamo oggi sulle cronache locali, un nuovo comunicato dell'ANPI sulle cerimonie legate alla ricorrenza del 25 aprile.



Nel merito, Assoarma di Massa e Carrara ha inviato una nota a S. E. il Prefetto rimasta, purtroppo, ad oggi senza risposta.



Perché la nota al Prefetto?



Perché la PRESIDENZA del Consiglio dei Ministri il 17 aprile ha fornito indicazioni sulle modalità di svolgimento delle Cerimonie per il 25 aprile.



Il Capo di Gabinetto del Ministero dell'interno, Dott Piantedosi, in data 22 aprile e con protocollo 25350/117(2) Uff. III - Prot. Civ., ha inviato ai Prefetti della Repubblica Circolare applicativa, dettando le disposizioni che dovevano essere attuate nella circostanza.



Il contenuto della Circolare, sul territorio della nostra Provincia, è stato completamente disatteso.



Prevista nella circolare la presenza della Autorità deponente, delle Associazioni Partigiane, delle Associazioni Combattentistiche, noi non siamo stati ne contattati, ne tanto meno coinvolti.



Dovevano essere agevolate forme di intesa tra le Associazioni, per individuare un'unica Rappresentanza: non è stato fatto.



Premesso che il nostro intento non ha, e non può avere, risvolti polemici, in quanto Resistenza e Antifascismo sono valori nei quali le Associazioni Combattentistiche e d'Arma si riconoscono, pur tuttavia ci sentiamo in obbligo di precisare e puntualizzare la nostra idea e posizione.



La festa della Liberazione deve essere trattata come momento storico popolare, o come festa di parte?



Se ci siamo liberati di un regime criminale, il ruolo delle Forze Armate Italiane e Alleate è stato determinante, con il coinvolgimento delle Formazioni Partigiane, oppure no?



Per quanto verificatosi il 25 aprile nel nostro territorio, ci siamo sentiti e ci sentiamo estromessi dalla Celebrazione di un momento storico che ci appartiene e non possiamo dimenticare che è stato istituito come festa nazionale con d. Lgs. Luogotenenziale il 22 aprile 1946".