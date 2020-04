Bonus 600 euro per i collaboratori sportivi: come presentare la domanda, ma occhio ai requisiti

mercoledì, 8 aprile 2020, 09:05

La FENAPI di Massa Carrara informa che si possono presentare le richieste del bonus 600 euro a favore dei collaboratori sportivi previsto dal decreto Cura Italia. Le domande vanno compilate esclusivamente attraverso la piattaforma informatica sul sito di Sport e Salute e sono approvate in ordine cronologico di ricevimento. L’indennità viene erogata sul conto corrente indicato dal richiedente entro 30 giorni dalla ricezione della domanda e sino a concorrenza del fondo di 50 milioni di euro stanziato.

Potenziali beneficiari dell’indennità sono i titolari di rapporti di collaborazione, già in essere alla data del 23 febbraio 2020 e ancora pendenti al 17 marzo 2020. È inoltre espressamente prevista una priorità per i collaboratori sportivi che nel periodo d’imposta 2019 non abbiano percepito compensi superiori a 10.000 euro complessivi.

Le Società e Associazioni Sportive da cui discendono gli eventuali rapporti collaborativi devono essere iscritte, alla data di entrata in vigore del Decreto Legge “Cura Italia”, nel Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche tenuto dal CONI e che gli Organismi Sportivi devono essere riconosciuti, ai fini sportivi, dal CONI.

I richiedenti inoltre non devono aver percepito altro reddito da lavoro per il mese di marzo 2020 e non devono risultare percettori, nel mese di marzo 2020, del Reddito di Cittadinanza.

La domanda prevede anche altri particolareggiati requisiti e specifica documentazione da allegare.

La FENAPI tramite le proprie strutture di servizi offre la propria disponibilità per la predisposizione delle domande e comunque per fornire la necessaria assistenza.

Gli interessati possono contattare il Patronato della FENAPI allo 0585 74931 - ai cellulari 339 1549398 / 329 1263585 - WhatsApp 329 1317684 oppure per posta elettronica all’email fenapims@gmail.com