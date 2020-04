Comitato Partite Iva: "Liquidità alle imprese e agli autonomi"

Altre notizie brevi

sabato, 18 aprile 2020, 18:29

I Socialisti partecipano commossi al dolore di Andrea Vannucci per la perdita della mamma Mariella Sergiampietri, assistita con affetto e dedizione fino agli ultimi istanti. In tempi terribili, in cui tanti decessi avvengono in una tragica solitudine, è piccola ma significativa consolazione sapere che Mariella è spirata serenamente circondata dall'affetto...

sabato, 18 aprile 2020, 15:47

La circolazione veicolare è interrotta sulla Sp 42 del Cirone, Comune di Pontremoli, all'altezza del km 5,5, dove è stato chiuso il ponte per criticità del corpo stradale e della struttura sottostante.

sabato, 18 aprile 2020, 13:36

"Il nostro allarme è stato raccolto dalla Regione Toscana e apprezziamo l'impegno preso per dare un sostegno concreto alle aziende floricole e del latte ovinocaprino. Un passo necessario e urgente che però ne richiede subito altri, con interventi più ampi. Ma è un buon inizio".

venerdì, 17 aprile 2020, 17:48

Il grazie dell'Azienda USL Toscana nord ovest al Rotary club di Carrara e Massa per l'importante donazione di un ecografo polmonare di ultima generazione del valore di oltre 30.000 euro.

venerdì, 17 aprile 2020, 14:09

"Nonostante fin dall’inizio dell’emergenza sanitaria sia stata premura di questa amministrazione tenere informato il Consiglio comunale, tramite i capigruppo di maggioranza e di minoranza, sull’evoluzione della situazione; nonostante il sindaco Francesco Persiani abbia chiesto che almeno la commissione sociale continuasse ad essere convocata, seppur con minor frequenza e nel rispetto...

venerdì, 17 aprile 2020, 12:55

Il Consiglio Comunale di Carrara esprime sentimenti di vicinanza e cordoglio al consigliere Andrea Vannucci per la perdita della sua amata mamma.

venerdì, 17 aprile 2020, 12:51

Molti l’hanno vista nel corso delle iniziative dello scorso anno sui 160 anni della Provincia di Massa-Carrara: per chi l’ha persa, ma anche per chi vuole approfondire i contenuti, o semplicemente rivederla, la mostra “È una storia di tutti” sull’archivio storico della amministrazione provinciale diventa virtuale e navigabile sul sito...

venerdì, 17 aprile 2020, 12:46

Da venerdì 17 aprile riparte il servizio gratuito di ritiro rifiuti ingombranti a Carrara. Il servizio a domicilio a opera del settore igiene urbana di Nausicaa Spa era stato sospeso in seguito all'entrata in vigore delle misure restrittive dovute all'emergenza coronavirus.

venerdì, 17 aprile 2020, 12:39

Sabato 18 aprile alle 18 per esprimere vicinanza e testimonianza anche in questi giorni di festa per la comunità cristiana e maggiormente alla popolazione di Carrara chiusa nelle proprie case verrà celebrata, in Duomo la messa che, come da disposizioni governative relative al Covid-19, si svolgerà a porte chiuse e...

giovedì, 16 aprile 2020, 18:46

Al fine di procedere con il programma di graduale riapertura degli ospedali della Lunigiana, dopo la ripresa dell’attivita’ di ricovero da 118 all’ospedale di Pontremoli da sabato 18 aprile identico protocollo verrà attivato per l’ospedale di Fivizzano.