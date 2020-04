Commercio e ipotesi di riapertura: suolo pubblico gratuito dove possibile

martedì, 28 aprile 2020, 14:33

«È un momento drammatico ma stiamo lavorando per arrivare a delle possibili soluzioni», sono le parole dell'Assessora Eleonora Petracci in merito alla situazione vissuta da molte attività commerciali in tempo di Covid-19.

Con le indicazioni date dal Governo all'interno della "Fase 2", infatti, le attività al dettaglio non potranno riaprire prima del 18 Maggio, una situazione che «purtroppo si protrarrà anche nelle settimane successive, almeno fino a Giugno – continua Petracci – per questo voglio esprimere tutta la vicinanza dell'Amministrazione. Il pubblico deve sostenere questo settore così strategico per il nostro territorio, un settore che non dimentichiamoci va ad alimentare la nostra capacità occupazionale. Non possiamo permetterci di perdere altro tempo. In questi giorni stiamo ripensando a possibili variazioni relativamente ai mercati e alle fiere sulle aree pubbliche, grazie al lavoro coordinato dell'Ufficio Commercio e della Polizia Municipale è al vaglio uno studio per essere pronti a riaprire in sicurezza non appena ci saranno novità. Purtroppo stiamo aspettando di capire le disposizioni e le decisioni ministeriali e come il Governo aiuterà i Comuni per dare loro la possibilità di intervenire in maniera ancora più concreta a sostegno alle attività».

Tra le ipotesi possibili c'è lo spostamento dei posteggi su zone che garantiscano lo spazio necessario per la sicurezza dei presenti, sia per il mercato di Capanne (al momento le uniche attività presenti sono quelle alimentari) che per quello di Cinquale.

«Da parte nostra c'è la massima attenzione a quelle che sono le necessità del settore – ha concluso il Sindaco Gianni Lorenzetti – stiamo valutando anche l'ipotesi, dove è possibile, di poter garantire l'utilizzo del suolo pubblico gratuito alle attività come bar e ristoranti con di fronte parchi, strade pubbliche, marciapiedi e piazze, in questo modo si creerebbero ulteriori spazi, distanze e quindi tutta la sicurezza per permettere la riapertura».