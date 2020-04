Coronavirus, Alessandro Esperti dichiara guerra al decreto Salva Italia

sabato, 4 aprile 2020, 10:15

Alessandro Esperti, avvocato e presidente della associazione culturale movimento monarchici Liguria e Massa, insieme alla collaborazione di imprenditori apuani e lunigianesi sta effettuando una vera e propria guerra burocratica all'attuale decreto varato dal governo Salva Italia tramite una raccolta firme e un lavoro di squadra ottimale sta scuotendo molte coscienze.

"600 euro per le partite Iva? Sono veramente pochi spicci, oserei dire una miseria - afferma risentito Esperti - noi con la nostra organizzazione di possessori di partita Iva andremo avanti fino a che non sarà modificata almeno qualche linea dell'attuale decreto. L'emergenza economica è forte e questo governo ci è contrario,è pro europa ma contro il popolo italiano. Ringraziamo la Lega e Matteo Salvini che si oppongono prepotentemente a questa normativa ridicola e per il sostegno che quotidianamente danno alle imprese nazionali. Ci aspetta un periodo fortemente duro dal punto di vista economico ma noi lo affronteremo a testa alta".