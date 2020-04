Coronavirus, De Pasquale: «Buone notizie, due persone guarite e 100 tamponi negativi alla Regina Elena»

Altre notizie brevi

venerdì, 3 aprile 2020, 17:40

Inizierà lunedì la distribuzione dei buoni pasto realizzati dal Comune di Carrara nell’ambito delle iniziative di sostegno alimentare a favore delle persone colpite dalla crisi economica innescata dall’epidemia di Coronavirus. I buoni pasto, stampati per il municipio dalla tipografia Antares e muniti di marchio anticontraffazione, saranno consegnati a domicilio a...

venerdì, 3 aprile 2020, 16:03

A seguito dell’applicazione del DPCM del 28/03/2020 come misura di contrasto al diffondersi del virus Covid-19, gli uffici della Fondazione rimarranno ulteriormente chiusi fino al giorno 13 aprile.

venerdì, 3 aprile 2020, 15:54

Appalti urgenti della Regione a Massa Carrara affidati ad aziende fuori provincia, Giannarelli (M5S): "Rossi sbaglia, non tutela le realtà imprenditoriali locali".

venerdì, 3 aprile 2020, 15:50

Il CInema Garibaldi Carrara, Il Nuovo La Spezia e Astoria Lerici consigliano dal 4 all'11 aprile:L'AMORE PER IL CINEMA AL TEMPO DEL CORONAVIRUSIn ottemperanza al nuovo decreto del Presidente del Consiglio e ulteriori disposizioni attuative IL NUOVO LA SPEZIA-ASTORIA LERICI-GARIBALDI CARRARA SONO CHIUSIma potete guardare i film CHE VI CONSIGLIAMO...

venerdì, 3 aprile 2020, 15:43

"Campagna elettorale perenne. Così potremmo riassumere il comportamento dell'amministrazione in questi giorni di crisi sanitaria". A Parlare sono i Giovani Democratici di Massa.

venerdì, 3 aprile 2020, 09:37

Italia Viva ha aperto una raccolta fondi presso l’agenzia di Fossola della Banca Carige per sostenere le esigenze socio sanitarie di Massa Carrara. Si può aderire alla raccolta di Italia Viva versando un contributo sul conto corrente numero 810075-80-15

giovedì, 2 aprile 2020, 17:40

Nelle Rsa della Toscana dal 29 marzo alla mezzanotte del 1 aprile sono stati fatti 4.873 tamponi, e 667 (509 tra gli ospiti e 158 tra gli operatori, qualcosa più del 13 per cento) sono finora risultati positivi al Covid-19.

giovedì, 2 aprile 2020, 13:53

Covid19, il sindaco Francesco De Pasquale: "Oggi vi devo comunicare la notizia di un nuovo decesso da covid-19. Si tratta di una persona di 83 anni ricoverata da qualche giorno in ospedale e proveniente dalla Casa di Riposo Regina Elena.

giovedì, 2 aprile 2020, 13:53

L'associazione Ada Carrara in collaborazione con la dottoressa Cristina Agostini e la dottoressa Claudia Radicchi offre un servizio rivolto ad anziani e non che si trovano in quarantena o in isolamento domiciliare a causa dell'emergenza Coronavirus. .

mercoledì, 1 aprile 2020, 21:01

Il gruppo consiliare del partito democratico, composto da Luca Poletti e Andrea Strambi, giudica positivamente il lavoro del governo guidato da Giuseppe Conte.