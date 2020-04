Coronavirus, De Pasquale: «Per ora mascherine solo a chi è in prima linea. Ma pensiamo già alla fase due»

domenica, 5 aprile 2020, 09:49

Coronavirus, Francesco De Pasquale: Oggi vi segnalo il decesso di una donna di 90 anni colpita dal Covid-19. Insieme a tutta la città, ci associamo al dolore dei familiari per questa dolorosa perdita, aggravata dall’impossibilità di potersi stringere tutti insieme attorno al proprio caro, facendosi forza gli uni con gli altri. I risultati dei tamponi effettuati mercoledì alla Regina Elena non sono stati ancora comunicati da Asl mentre per quanto riguarda il trend generale dei contagi oggi l’azienda sanitaria ci ha comunicato un nuovo caso positivo e la guarigione di un paziente che dopo aver contratto il coronavirus si è negativizzato. Si tratta di segnali positivi che ci devono aiutare ad affrontare questo difficile momento. La preoccupazione per i contagi, il peso dell’isolamento e le difficoltà economiche che molti stanno affrontando non possono e non devono far prevalere i sentimenti di sconforto. La nostra amministrazione ha attivato una serie di misure di sostegno ai cittadini più colpiti da questa crisi e da lunedì inizierà la distribuzione dei buoni pasto. Per tutte le informazioni vi rimando al sito del comune di Carrara. Questo appuntamento quotidiano è sicuramente un modo per tenervi informati ma vuole anche essere un canale per farvi sentire la vicinanza di tutta l’amministrazione, nel tentativo di non far sentire nessuno di voi troppo solo. Il nostro obiettivo è di mettere al primo posto coloro che sono maggiormente in difficoltà, in termini economici ma non solo. Il nostro settore sociale, che sta svolgendo i suoi compiti in modo egregio, si è attivato per garantire un supporto anche per coloro che abbiano difficoltà di natura più prettamente emotiva e psicologica. Vi segnaliamo quindi che il centro Comete e Istituto di Terapia Familiare di Massa- Carrara offre uno sportello di ascolto telefonico gratuito per aiutare la cittadinanza a affrontare la difficile fase di emergenza Covid-19 che stiamo vivendo. Chiunque necessiti di un supporto può chiamare il numero 3791970461 dal martedì al sabato dalle ore 14 alle 17.