Coronavirus e rifiuti, aumentano i conferimenti scorretti. I consigli di Nausicaa

mercoledì, 8 aprile 2020, 14:37

«L'epidemia di covid-19 si combatte con la collaborazione di tutti, anche attraverso una maggiore attenzione al conferimento dei rifiuti». È l'appello che lancia il presidente di Nausicaa Spa Luca Cimino nel pieno dell'emergenza coronavirus. «Il ruolo dei cittadini è determinante per affrontare la minaccia del virus. Anche una corretta gestione dei rifiuti domestici aiuta a contenere i contagi e a evitare situazioni pericolose, per la popolazione e per gli operatori del servizio che con dedizione e senso civico svolgono un ruolo fondamentale per la comunità» spiega il presidente.

L'azienda ha rilevato infatti che proprio in questo periodo così delicato, il numero dei conferimenti scorretti è aumentato così come il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti fuori dei cassonetti. «I nostri operatori hanno trovato lenzuola e cuscini nascosti nei bidoni degli sfalci, piccoli ingombranti camuffati nel secco, contenitori del verde stracolmi. Probabilmente, molti stanno sfruttando questo momento di permanenza forzata in casa per fare le "grandi pulizie". Questo però non deve portare i cittadini a conferire i rifiuti in modo scorretto perché così si manda in tilt il sistema della raccolta, che è un servizio indispensabile per la città anche e soprattutto in questa fase di emergenza» ha dichiarato il direttore di Nausicaa Lucia Venuti.

Da Nausicaa parte quindi un appello alla collaborazione rivolto a tutta la cittadinanza, affinché questa emergenza diventi un'occasione per collaborare e migliorare, tutti insieme. Questo può avvenire seguendo 4 semplici regole:

1) assicurarsi che i sacchi siano sempre ben chiusi e che non ci siano fuoriuscite di liquidi o materiali che possono rappresentare una minaccia dal punto di vista sanitario. Questo vale sia nelle zone dove è attivo il servizio di raccolta porta a porta, sia nelle aree dove sono presenti i cassonetti;

2) evitare tassativamente gli abbandoni fuori dai cassonetti. Sono un potenziale veicolo di contagio e sono dunque pericolosi per la salute di cittadini e operatori;

3) limitare i conferimenti di verde domestico nei limiti della capienza dei cassonetti disponibili per quanto riguarda la raccolta stradale mentre per le zone del porta a porta è previsto una capienza massima di 2 cassonetti da 240 litri e di due fascine (della misura di 1 mt e del peso massimo di 3 kg);

4) i servizi di ritiro domiciliare e di conferimento diretto in Ricicleria degli ingombranti sono stati sospesi a causa dell'emergenza. I cittadini dunque devono tenere in casa questi materiali fino alla ripresa dei servizi.