Coronavirus, mascherine disponibili nelle farmacie di Nausicaa

Altre notizie brevi

mercoledì, 15 aprile 2020, 18:51

Il ponte di via Trieste non presenta alcuna lesione strutturale, ma una macchia di umidità in corrispondenza delle riprese dell’intonaco fresco su secco. Lo ha stabilito l’ingegner Giusti nella relazione presentata su richiesta del sindaco Francesco Persiani e dell’assessore ai Lavori pubblici Marco Guidi al termine di un sopralluogo alla...

mercoledì, 15 aprile 2020, 18:50

Sono in pagamento in questi giorni le risorse del contributo affitto per 260 cittadini massesi che ne possono beneficiare. Le graduatorie definitive, sia per la fascia A sia per la fascia B, erano state approvate dal comune di Massa nel mese di ottobre; gli uffici del settore casa hanno provveduto...

mercoledì, 15 aprile 2020, 17:45

«Ricognizione in tutta la Toscana per censire ed effettuare gli interventi di manutenzione necessari alle nostre infrastrutture subito, adesso, approfittando di questo periodo di traffico veicolare ridotto. E’ il solo modo per scongiurare in futuro tragedie annunciate come il crollo del ponte di Albiano Magra ad Aulla»: questa la richiesta...

mercoledì, 15 aprile 2020, 14:44

"La prossima stagione estiva è già in parte irrimediabilmente compromessa, con gravi ripercussioni sul tessuto economico locale e sugli operatori - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega – proprio per questo eviterei soluzioni assurde e folcloristiche ed a nostro avviso inapplicabili, come quelle recentemente proposte per far...

mercoledì, 15 aprile 2020, 14:26

Riceviamo e pubblichiamo questo intervento dell'Avv. Alessandro Esperti Dr Gian Guidi sulla riapertura delle attività in tempi di Coronavirus."Dopo esserci confrontati con balneari, titolari di esercizi commerciali di Massa, della Lunigiana e della Garfagnana, abbiamo deciso di chiedere alla regione, al governo la riapertura di altre attività: Non esistono imprese di...

mercoledì, 15 aprile 2020, 14:05

Centinaia di mascherine donate e altrettante in arrivo per tutto il personale dei servizi pubblici ancora in servizio, dai trasporti alle strutture sanitarie. Soprattutto per quelle categorie che fino a oggi erano rimaste 'indietro'. A dare una mano ai lavoratori la Uil Fpl e l'associazione per i diritti degli anziani,...

mercoledì, 15 aprile 2020, 14:04

Orto domestico per 6 toscani su 10. Sono migliaia, in tutta la regione, i contadini amatoriali che devono aver tirato un sospiro di sollievo dopo la firma dell'ordinanza della Regione Toscana che consente la cura amatoriale degli orti purché effettuata non più di una volta al giorno da massimo due...

mercoledì, 15 aprile 2020, 14:00

Il direttore dei presidi ospedalieri dell'ambito di Massa e Carrara, Giuliano Biselli, esprime il suo ringraziamento per l'immenso affetto dimostrato dall'intera collettività di Massa e Carrara verso gli operatori sanitari che hanno prestato servizio durante le festività pasquali.

mercoledì, 15 aprile 2020, 13:47

E' ufficiale: Tirreno C.T. e Balnearia, le due manifestazioni fieristiche organizzate da Tirreno Trade in programma a Carrara Fiere, danno appuntamento al 2021. Dal 28 febbraio al 3 marzo del prossimo anno infatti si svolgeranno le fiere di riferimento per il settore dell'ospitalità in e outdoor più seguite d'Italia.

martedì, 14 aprile 2020, 17:17

È in corso già da alcuni giorni una campagna di screening diffuso con l’impiego di test sierologici, rivolta in via prioritaria al personale sanitario in prima linea per l'emergenza Covid-19. All’Azienda USL Toscana nord ovest sono arrivati circa 24mila test, che l’Azienda sta già effettuando ai propri operatori.