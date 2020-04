Coronavirus, proseguono i test sierologici. Sono quarantuno i laboratori convenzionati

Altre notizie brevi

giovedì, 30 aprile 2020, 16:15

Nei giorni scorsi è avvenuta la consegna di dispositivi individuali di protezione destinati agli operatori sanitari operanti nella struttura dell'ospedale di Fivizzano.

giovedì, 30 aprile 2020, 16:12

L'amore vince sempre, anche al tempo del Coronavirus.

giovedì, 30 aprile 2020, 13:37

La sala operativa della protezione civile ha emesso un codice giallo per vento dalla mezzanotte di oggi, giovedì, alla mezzanotte di domani, venerdì 1 maggio.

mercoledì, 29 aprile 2020, 15:54

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera di Silvio Belatti, presidente Assoarma Massa Carrara, interviene in merito alle cerimonie legate alla Festa della Liberazione."Leggiamo oggi sulle cronache locali, un nuovo comunicato dell'ANPI sulle cerimonie legate alla ricorrenza del 25 aprile.Nel merito, Assoarma di Massa e Carrara ha inviato una nota a S. E.

mercoledì, 29 aprile 2020, 15:43

"Con la bella stagione - afferma Elisa Montemagni, capogruppo della Lega in consiglio regionale - molte persone, principalmente per svago, si dedicano alla pesca, magari in riva al mare." "Crediamo, quindi - prosegue il consigliere - che tale attività debba essere autorizzata, favorendo anche così un minimo di fatturato per...

mercoledì, 29 aprile 2020, 10:26

"Sono rincuorato e sollevato per la completa guarigione del sindaco Gianni Lorenzetti, al quale auguro buon lavoro." Inizia con un augurio al sindaco di Montignoso l'intervento del consigliere Lega Andrea Cella, che puntualizza poi alcune richieste all'Amministrazione comunale.

martedì, 28 aprile 2020, 14:34

Ancora solidarietà per l'emergenza Covid-19 all'ospedale Apuane. La BQS S.r.l. di Massa ha donato 250 tute protettive per la terapia intensiva e una termosaldatrice con 500 metri di carta pergamina per la preparazione dei farmaci del laboratorio galenico.

martedì, 28 aprile 2020, 14:33

«È un momento drammatico ma stiamo lavorando per arrivare a delle possibili soluzioni», sono le parole dell'Assessora Eleonora Petracci in merito alla situazione vissuta da molte attività commerciali in tempo di Covid-19.

martedì, 28 aprile 2020, 14:32

Quella sul prezzo del latte ovino sarà una vera e propria battaglia. Da una parte i produttori che pretendono il rispetto del contratto e dall'altra i caseifici che chiedono una riduzione del prezzo litro, a seguito degli ingenti quantitativi di formaggio stoccato a causa del blocco da emergenza Covid, che impedisce loro...

martedì, 28 aprile 2020, 14:23

Seppure in lavoro agile e con le presenze in ufficio contingentate a rotazione per l’emergenza Covid-19 prosegue l’attività amministrativa della Provincia di Massa-Carrara.Uno degli interventi attesi sulla viabilità provinciale è quello sulla Sp 4 di Antona, nel Comune di Massa: il movimento franoso all’altezza della curva del Biancolino, località Tecchioni.