Covid-19 e canoni di locazione: al via il contributo affitti del comune di Montignoso

venerdì, 24 aprile 2020, 13:56

«Una misura essenziale a sostegno e protezione di tutti i soggetti che si trovano in situazioni di difficoltà a causa dell'emergenza determinata dal Coronavirus» è il primo commento dell'Assessore Giorgia Podestà dopo l'approvazione in Giunta della Delibera per l'assegnazione di contributi economici per i canoni di locazione.

«Un contributo straordinario e urgente – continua Podestà – che si allinea agli strumenti operativi attivati della Regione Toscana. Il contagio e gli effetti indiretti scaturiti dal Covid-19 stanno infatti causando danni economici a tutto il nostro tessuto, compresa una drastica riduzione del reddito per molte delle nostre famiglie. I soggetti che potranno richiedere il contributo dovranno possedere determinati parametri legati all'ISE, alla residenza e ad altri aspetti specificati all'interno del bando. Sarà possibile inviare le domande entro il 15 Maggio 2020».

Ma vediamo in dettaglio i requisiti. Possono partecipare i soggetti con residenza anagrafica nel Comune di Montignoso – nell'immobile per il quale si richiede il contributo – devono inoltre possedere la titolarità di un regolare contratto di locazione a uso abitativo e l'assenza di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio ubicato a una distanza pari o inferiore a 50 Km dal Comune, alcune eccezioni sono indicate nell'avviso. Accanto al valore ISE 2019 – ovvero l'Indicatore della Situazione Economica – che non dovrà essere superiore a 28.684,36 euro, c'è un altro punto legato alla diminuzione del reddito del nucleo familiare – rispetto alle corrispondenti mensilità dell'anno 2019 – in misura non inferiore al 30% per cause riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Tale riduzione potrà essere riferita sia a redditi da lavoro dipendente (riduzione orario di lavoro, cassa integrazione, ecc.), sia a redditi da lavoro autonomo (con particolare riferimento alle categorie ATECO la cui attività è sospesa a seguito dei provvedimenti del governo), sia a redditi di lavoro con contratti non a tempo indeterminato di qualsiasi tipologia. Cause di esclusione. Il contributo non è cumulabile con il contributo per l'autonomia dei giovani della misura GiovaniSì anno 2020 e non potrà essere richiesto dagli assegnatari di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.

A quanto ammonterà il contributo? Il sostegno verrà calcolato sulla base del 50% del canone di locazione e in misura non superiore a 300 euro al mese sulla base delle risorse economiche disponibili. Corrisponde a tre mensilità a partire da aprile 2020, eventuali proroghe saranno valutate esclusivamente sulla base dell'evoluzione della emergenza epidemiologica e saranno definite nella durata e nell'entità dalla Regione Toscana d'intesa con i Comuni. Entro 30 giorni dalla scadenza per la presentazione delle domande verrà stilata una graduatoria sul sito web del Comune.

È possibile scaricare il bando e la domanda di partecipazione dal sito web del Comune di Montignoso oppure ritirare la documentazione presso la postazione Protezione Civile in Piazza Paolini, o previo appuntamento chiamando il numero 0585 8271202, mentre l'invio delle domande si potrà effettuare a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Montignoso, con raccomandata A/R, tramite PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.comune.montignoso.ms.it o per mail semplice a giuseppe.tonarelli@comune.montignoso.ms.it. Per tutte le informazioni è possibile contattare l'Ufficio Servizi Sociali ai seguenti numeri telefonici 0585 8271202 e 0585 8271203.